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среда, 19 мая 2021 16:11

Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось

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Начался прием документов на назначение жилищных субсидий. С мая в Украине действуют новые правила. Граждане имеют пять месяцев - до сентября включительно, чтобы подать документы. Министерство социальной политики утвердило новые бланки заявлений и деклараций. 19 мая Кабмин внес очередные изменения в порядок назначения субсидий.

Что изменилось

С 19 мая правительство вернуло автоматическое переназначение субсидий тем семьям, по которым нет спорных имущественных моментов. Раньше всех субсидиантив обязали заново подавать документы.

"Только 15% домохозяйств нужно будет обновить документы для получения субсидии. Все представленные в мае заявления будут обработаны с учетом обновленных критериев", - уточнила Министерка соцполитики Марина Лазебная.

Автор: Елена Луценко
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Кому не назначат субсидию

"Изменения касаются прежде всего имущественного положения семьи. Без права на субсидии имеющие более двух квартир или домов. Также не получат субсидии члены семей, совершивших в течение 12 месяцев перед обращением покупку иностранной валюты единовременно на сумму более 50 тысяч гривен", - рассказала Gazeta.ua Людмила Корниенко, директор департамента социальной защиты населения Полтавской ОГА.

Отныне будут обращать внимание на наличие не только автомобиля менее 5 лет. Но и когда кто-то из домохозяйства обладает двумя и более автомобилями, которым меньше 15 лет, уточнили в министерстве. Также будут учитывать единовременные затраты граждан на 50 тыс. грн и больше. Это покупка товаров, услуг, кроме оплаты медицинских, коммунальных услуг и обучения. Также будут принимать во внимание информацию о взносах в уставные капиталы организаций, покупку корпоративных прав, ценных вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму свыше 50 тыс. грн.

С 19 мая Кабмин обновил правило о наличии нескольких квартир, домов и размера депозита.

"Если вы владелец 3-4 квартир в Киеве, то субсидия назначена не будет. Если есть квартира в городе и дом в деревне, то это не помешает получить помощь. Если есть еще одно жилье на правах совместной собственности с другими людьми, увеличиваем размер депозита, который влияет на то, будет получена субсидия. Также претендовать на субсидию можно, имея на депозите в 100 тысяч гривен", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Куда подавать документы

"Субсидия будет выплачиваться только в наличной форме. В городах документы принимают управления соцзащиты. В селах - уполномоченные лица территориальных общин. Они после принятия документов от гражданина в течение трех дней обязаны передать их на рассмотрение районных управлений социальной защиты населения. Важно ни в коем случае не допускать образования очередей. Поэтому ввели предварительную запись на прием к специалистам", - говорит Людмила Васильевна.

Документы можно отправить по почте. Электронный сервис "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" временно прекратил работу на прием документов, сообщает официальный сайт Минсоцполитики.

Где взять бланки заявлений и деклараций

Бланки заявления и декларации на оформление субсидий есть на сайте Минсоцполитики. Их можно напечатать и заполнить. Независимо от месяца подачи документов, субсидию начислят с мая.

В декларации нужно указать информацию о транспорте, кто зарегистрирован в доме или квартире, доходах каждого члена домохозяйства, сумму уплаченных алиментов. Отметить покупки за последние 12 месяцев стоимостью более 50 тыс. грн. Это могут быть товары, ценные бумаги, автомобили, недвижимость.

Документы будут рассматривать в течение 15 дней. Жилищно-коммунальные предприятия обязаны в 5-дневный срок предоставить по каждой семье информацию о потребленнии услуги. Без этого субсидию не назначат.

Если семья имеет долги за последние три месяца, их нужно оплатить. Иначе могут отказать в субсидии.

Почему ликвидировали комиссии, которые рассматривали вопрос назначения субсидий

"Комиссии рассматривали вопрос об исключении из состава семьи людей, которые прописаны, но не проживают. Также о предоставлении субсидий на сверхурочную площадь тем семьям, которые состоят из нетрудоспособных. Отныне право рассмотрения таких обращений передали начальникам райуправления соцзащиты населения", - пояснила Людмила Васильевна.

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Сколько денег выделили на субсидии в этом году

К маю субсидии в Украине получали почти 3 млн домохозяйств, по данным Кабмина. На 2021 на эту программу в госбюджете предусмотрено около 37 млн. ​​грн. В первом квартале выплатили 18,3 млрд. грн жилищных субсидий, сообщает Министерство социальной политики.

За жилищно-коммунальные услуги украинцы на 1 марта задолжали 82,1 млрд грн, повідомляє Держстат. По сравнению с февралем, эта сумма выросла на 1,1 млрд.грн, сообщает Госстат. За газ и его доставку население должно более 34 млрд. грн. Долг увеличился на 19,3% по сравнению с мартом прошлого года. Задолженность за тепло и горячую воду составляет более 27 млрд грн. Выросла на 22,1% в год. За воду украинцы не доплатили более 6 млрд, электричество - около 8 млрд.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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