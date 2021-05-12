Старые долги за коммуналку надо списать

За жилищно-коммунальные услуги украинцы на 1 марта задолжали 82,1 млрд грн, сообщает Госстат. По сравнению с февралем, эта сумма возросла на 1,1 млрд.

За газ и его доставку население должно более 34 млрд грн. Долг увеличился на 19,3% по сравнению с мартом прошлого года. Задолженность за тепло и горячую воду составляет более 27 млрд грн. Возросла на 22,1% за год. За воду украинцы не доплатили более 6 млрд, за электричество - около 8 млрд.

6 апреля вступило в силу постановление Министерства юстиции по автоматизированному аресту счетов должников по алиментам и коммунальным услугам. Если лицо решением суда внесли в Единый реестр должников, его счета в банках арестуют. Средства будут списывать на погашение задолженности. Сейчас в реестре около 5,5 млн человек. А среди почти 70 зарегистрированных в Украине банков к системе исполнительного производства подключены семь.

- Задолженность, о которой говорят сейчас, - это неуплаченные средства за последние 20 лет, - говорит правозащитник Евгений Соловьев, 53 года. Он защищал права потребителей более чем в 100 судебных делах. - В первые годы независимости платежи для украинцев были посильные, коммунальная сфера дотировалась государственным и местными бюджетами. Реальной проблема долгов стала, когда Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом привести тарифы к экономически обоснованному уровню.

Существуют и манипуляции с отчетностью. Например, в прошлом году коммунальных платежей насчитали примерно на 170 миллиардов. Фактически люди заплатили почти 160 Получается, предприятия недополучают менее 10 процентов денег. Остальное - это долги за предыдущие годы.

В городах больше всего люди должны за тепло. В селах - за газ.

Почему не платят?

- Тарифы в прошлом году возросли на 14 процентов, по данным Госкомстата. На столько же процентов увеличились долги, - продолжает Евгений Соловьев.

Часть людей принципиально затягивает с оплатой. Некий молчаливый протест. Но в целом задержания платы - национальная традиция. За это же ничего не будет. В Украине нет реальных механизмов, чтобы наказать потребителя за неплатежи.

А как же письма с угрозами, суды и коллекторские фирмы, которые выбивают долги?

- Есть только громкие эпизоды. Коммунальщики не способны системно работать с долгами. У них слабая юридическая служба, часто иски подаются как попало. Знаю человека с двумя квартирами, по каждой из которых есть долг за тепло по 60 тысяч гривен. Говорит: "Жду, когда подадут в суд, чтобы признать долги за три года".

Как настроены суды?

- В основном принимают решение в пользу поставщиков. Если коммунальное предприятие не может доказать свои претензии, суд принимает решение - оставить иск без рассмотрения. То есть ни нашим, ни вашим.

Есть мнение, что уменьшить количество долгов должна была система субсидий. Или наоборот - эффект был отрицательный?

- Благодаря субсидиям удалось законсервировать ситуацию с долгами. У нас коммунальная сфера, по сути, остается советской. Потребитель не только не может выбирать, но его еще и обязывают получать услугу и платить за нее. Это даже не монополизм, а обложение данью. Отношения между потребителями и поставщиками коммунальных услуг неравноправные. Договоров на предоставление услуг нет - ты с тарифами не согласен, однако платить должен. Счетчика на тепло нет, но выложить надо столько, будто установили теплосети. В такой ситуации решить проблему долгов невозможно.

Как вести себя, если получил письмо с угрозами в отношении задолженности?

- От угрожающего письма до реального судебного иска - огромная дистанция. Коммунальной службе невыгодно судиться за задолженность, размер которой меньше судебного сбора. Сегодня это 2000 гривен.

Бывает, людям приписывают надуманные долги. Насколько оправдано судиться с коммунальным предприятием?

- Неоднократно сталкивался с манипуляциями со стороны поставщиков электричества. В один месяц показания счетчиков уменьшались. Во второй - превышали норму. Другой пример - человек купил квартиру, заселился. Он не обязан отвечать за долги прежнего владельца. А коммунальные службы пытаются заставить его заплатить. Есть случаи преднамеренного завышения количества услуг. Сначала нужно требовать от коммунальщиков сделать перерасчет. Если компромисс не нашли, это должно быть зафиксировано в официальных документах. И только после этого обращаться в суд.

Важно от предприятия получить документы. Не просто предоставить квитанции без подписи и печати, которые рассылают. Суд выносит решение на основании документов. У них должен быть автор, исходящий номер, подпись.

Какая возможна самая строгая санкция к должнику?

- Арест жилья. Но, по законодательству, это такой сложный процесс, что в стране зафиксированы единичные случаи. Был период, когда перекрывали в определенной квартире канализацию, воду. Для этого созданы специальные приборы. По моим подсчетам, более половины коммунальных долгов имеют срок давности более трех лет. Потому коммунальные службы не заинтересованы подавать в суд. Они ждут, когда человек захочет продать квартиру. И тогда будут требовать деньги.

Как уменьшить задолженность населения?

- Пересмотреть методику формирования тарифов, усилить контроль за количеством и качеством услуг. В западных странах на каждой батарее есть регулятор и счетчик. У нас до сих пор тепло в квартирах считают по квадратным метрам, а не по количеству теплоносителя. Высокие тарифы не обеспечивают эффективную работу коммунальных предприятий, а наоборот - развращают их. Зачем что-то менять в работе, реформировать? Проще пойти на поклон к Нацкомиссии по регулированию коммунальных услуг и попросить увеличить тарифы. Сегодня они завышены в среднем в 1,5-2 раза. Также нужно провести нормальную инвентаризацию долгов. Если срок более трех лет, они должны быть списаны как сомнительные или безнадежные.