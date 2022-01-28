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пятница, 28 января 2022 22:55

Штрафы для ФЛП, курс доллара и как потратить "Вовину тысячу". Экономические итоги недели

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Штрафы для ФЛП, курс доллара и как потратить &quot;Вовину тысячу&quot;. Экономические итоги недели
Бустерную дозу можно получить через 90 дней после последней прививки от Covid. Фото: ЦОС Минздрава

Украинцы старше 60 лет смогут оплатить коммуналку деньгами за вакцинацию против коронавируса в рамках программы "єПідтримка".

Об этом стало известно в понедельник. Программа будет расширена в феврале. Также с 24 января "ковидную тысячу" украинцы старше 60 лет могут использовать для покупки лекарства в аптеках.

За третью прививку от коронавируса дополнительно будут начислять 500 грн.

Во вторник под Верховной Радой начался митинг ФЛП. Собралось несколько сотен человек с белыми флагами, на которые нанесено название бизнес-сообщества SaveФОП.

Предприниматели требуют принять законопроекты №5866 и 5866-1, предусматривающие защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. В частности, упразднить обязательное использование кассовых аппаратов в их деятельности. Уверяют, что фискализация станет ударом по их бизнесу и доходам на фоне карантина и предыдущих локдаунов.

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На следующий день власти пошли на некоторые уступки. Речь идет об уменьшении размера штрафов за нарушение использования регистраторов расчетных операций.

"Установить РРО обязаны все", - пишет глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Те ФЛП, кто установит РРО/ПРРО, в течение 2022 года в случае нарушений будут платить штрафы в размере 10% от установленных в законе. Кто не установит - по полной. Никаких отсрочек системы не будет", - подчеркнул он.


В четверг гривна на межбанке преодолела психологический барьер — доллар на межбанковской валютной бирже торговался по 29.

Спрос подпитывался как по причине заявок импортеров энергоносителей, так и в основном благодаря нерезидентам. На их поведение, прежде всего, влияет информация об угрозе открытого наступления РФ на Украину.

Однако Нацбанк выходил с интервенциями и к концу недели курсовые колебания удалось стабилизировать. Вечером в пятницу межбанк закрылся на отметке 28,68-28,70 грн/долл.

Также Gazeta.ua писала на этой неделе, что:

● испанская компания курьерской доставки Glovo купила украинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua. Поглощение поможет сервису развить сегмент Q-commerce (доставка из дарк-сторов).

цены на нефть впервые за восемь лет превысили $90 за баррель

● Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов. Цена на "обычный" бензин для продажи через АЗС не должна превышать 34,25 грн /л, на "обычное" дизтопливо – 33,84 грн/л

лимит стоимости международных посылок составит €150 для получения без уплаты налогов – НДС и пошлины. Однако норма начнет действовать через 6 мес. после официальной публикации.

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