Спрос на первичном рынке жилья обвалился на 30%: почему украинцы не покупают новые квартиры

Снижение активности инвесторов продолжается. Фото: kapitel.lviv.ua

До конца 2021 года в крупнейших украинских городах сокращение спроса на первичном рынке жилья составит более 30%, сообщает Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

В ноябре количество сделок на первичном рынке Киева сократилось в среднем на 35% по сравнению с августом, в Днепре снижение активности инвесторов за этот период составило около 30%; в Одессе, Харькове и Львове уменьшение количества сделок зафиксировано на уровне 25-27%, сообщили в Ассоциации.

Главным фактором, приведшим к уменьшению активности покупателей на первичном рынке жилья, являются слишком быстрые темпы роста его стоимости, которые уже не сопоставимы с платежеспособным спросом, считает президент АСНУ Юрий Пита.

"С 2020-го и на протяжении 2021 года стоимость жилья в новостройках в крупнейших городах Украины выросла в среднем на 35-40%. В то же время количество сделок за 2 года также увеличилось в среднем на 25-30%. Однако слишком быстрые процессы на рынке привели к фактическому "истощению" платежеспособного спроса", - отметил специалист.

Стремительному росту стоимости жилья и количества сделок способствовало сокращение объемов строительства, безальтернативность первичного рынка для сохранения сбережений граждан, а также снижение пандемических ограничений в этом году, говорит Пита.

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"С 2020 года и в течение трех кварталов 2021 года спрос на 10-15% превышал предложение, что позволило застройщикам повышать цены. Однако с сентября 2021 года началось постепенное снижение активности покупателей. Сейчас предложение уже на 20% больше спроса, что стало главным фактором для стабилизации цен", - отметил эксперт.

До конца 2021 года ситуация на первичном рынке Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова коренным образом не изменится, соответственно стоимость жилья будет стабильной, считает Пита.

Для увеличения спроса на новое жилье до конца года застройщики 80% новых ЖК будут предлагать скидки в среднем 5-15%, уверен Пита.

"До конца года средняя стоимость кв. м на первичном рынке жилья в крупнейших городах будет оставаться постоянной. Однако такая ценовая стабильность будет только номинальной. До конца года реальные покупатели смогут приобрести квартиры, воспользовавшись акционными предложениями и скидками от девелоперов. В то же время такие поощрительные акции вряд ли будут слишком эффективны и не приведут к резкому увеличению числа покупателей", - сообщил глава АСНУ.

При этом на вторичном рынке жилья до конца текущего года в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове возможны незначительные ценовые колебания в пределах 1%, что является самым большим свидетельством стабилизации цен на рынке, говорит эксперт.

Верховная Рада 30 ноября приняла так называемый "ресурсный" закон, в частности, устанавливающий новые подходы в налогообложении сделок на рынке недвижимости. Теперь при продаже третьих и последующих объектов недвижимости в течение отчетного налогового года продавцу придется уплатить 18% от чистого дохода в виде налога на доходы физических лиц. Норма не касается наследства. Но эти изменения существенно не отразятся на уровне цен на рынке, считает президент АСНУ Юрий Пита.