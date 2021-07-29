Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках дорожает. Есть объективные причины. Во-первых, стремительно подорожали строительные материалы. Во-вторых, действует так называемый "варшавский синдром". Это повышение стоимости квалифицированного труда строителей. Чтобы удержать специалистов, застройщики значительно повышают зарплаты. Иначе работники поедут работать в Польшу. Еще один фактор - заложена бомба в законодательстве. Рассматривают возможность возврата НДС для строительном рынке. Если Верховная Рада примет во втором чтении закон 5600, то застройщики будут вынуждены поднять стоимость квадратных метров, рассказал Gazeta.ua Анатолий Топал, руководитель общественного союза "Ассоциация профессиональных управляющих недвижимостью Украины".

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Коронавирус остановил кризис на рынке недвижимости

Как изменятся цены в случае принятия закона 5600?

Сейчас украинцы покупают квартиру у застройщика без НДС. Если его введут, то это плюс почти 20 процентов. Сегодня цена за квадратный метр 1000 долларов, сразу она станет 1200 за квадратный метр. Ибо не будет застройщик платить НДС самостоятельно. Переложит это на покупателя. Государство обещает, что на социальное жилье это не будет распространяться. Но уберите коррупционную составляющую или уменьшите ее вдвое и жилье сразу подешевеет. Огромные средства идут на коррупцию. Это разрешительная документация, подключение к сетям, выделения земельных участков. За год коррупционная составляющая выросла на 15-30%.

Говорят, что нововведение коснется тех, кто покупает по несколько квартир с целью перепродажи. Так ли это?

Пострадают в первую очередь мелкие инвесторы, которые рискнули оставить средства в Украине. Покупают несколько объектов недвижимости с целью их продать и заработать на этом. Если этот законопроект примут, то люди очень быстро отреагируют. И повезут деньги в те страны, где власть более лояльна к мелкому и среднему инвестору. Например, в Болгарию, Грузию. Такое впечатление, что все делают для того, чтобы люди начали выводить средства из Украины.

Как часто застройщики под видом физических лиц перепродают квартиры и не платят налоги?

Есть системные крупные застройщики. Они возводят по несколько комплексов. Есть мелкие застройщики. Они работают так - нашел средства, привлек какие-то инвестиции, построил дом на 5 этажей с одним-двумя подъездами в Броварах и Борисполе например. Как физическое лицо строит и продает как физическое лицо. Поэтому уплачиваются налоги с деятельности, а его деятельность - строительство. А налоговая то считает, что мелкий застройщик должен платить не 5%, а 18 - потому что это физическое лицо. Я понимаю, что у нас пустой бюджет и очень много социальных обещаний. Деньги нужны, но не на столько же. Фактически хотят задавить мелких застройщиков. Большим это выгодно, потому что они у них забирают кусок хлеба. Поэтому возникает вопрос: а кто лоббирует эти все нормы?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что застройщики мало платят налогов. Действительно так?

В Украине реально две-три работающих отрасли. Это аграрии, сфера IТ, строительство и недвижимость. Это те сферы, которые дают в бюджет хоть какие-то налоги. Нужно перенаправить 50 процентов коррупционных денег в экономику и тогда депутатам не нужно будет придумывать кому повысить налоги. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса

Как изменился спрос на жилье в новостройках за последние годы? Повлиял коронакризис?

Коронавирус остановил кризис на рынке недвижимости. Люди имеют свободные средства на руках. Банкам не очень доверяют, поэтому покупают квартиры. Поэтому недвижимость остается основным фактором сохранения средств в Украине. Несмотря на скандалы, долгострои то достраиваются. Украинцев уже не пугают истории УкрБуда, Аркады, про Элиту и Войцеховского также забыли. К тому же те, кто ранее планировал покупать недвижимость в Грузии, Болгарии, Турции или Германии, вкладывают деньги в жилье дома на фоне коронавируса. Существует разделение спроса. Отдельно есть огромный спрос там, где есть спекулятивная составляющая. Где можно потратить 20 тысяч гривен за метр, а через год продать по 27-30 тысяч. Это нормально, люди инвестируют, рискуют. Другая категория покупателей - люди, покупающие жилье для себя. Украинцы стали очень требовательными, выбирают качественное жилье. Сейчас обязательные требования идут к набору сервисов в комплексе к качеству строительства, обслуживания комплекса в будущем - то есть управляющие и обслуживающие компании. Все хотят, чтобы в комплексах были какие-то фишки: озера, парки, инфраструктура, благоустройство, магазины, салоны красоты. Люди согласны за это переплачивать. Например, выставили на продажу элитный дом, который стоит посреди поля и рядом будет находиться жилой комплекс, где можно прожить год, не выезжая оттуда - есть вся инфраструктура и сервис. Быстрее раскупят квартиры в последнем. Хотя разница в цене при одинаковом качестве строительства может достигать до 20-30 процентов на квадратном метре. В поле уже покупать не хотят. Автор: Елена ЛУЦЕНКО Украинцы стали очень требовательными, выбирают качественное жилье

Банки предлагают больше кредитов на покупку жилья. Как это повлияло на рынок?

Кредитов больше выдают, действительно. Но если сравнить ипотеку 2006-2007 годов, то сейчас это слезы. Очень мало. Причина - требования к заемщикам очень высокие. Даже зарабатывая приличные деньги, многие не могут подтвердить свои доходы. Потому что работают неофициально или на минимальной зарплате, остальные получают в конверте. От государства анонсируют ипотеку под 7%. Там тоже требования слишком высоки. К тому же надо учесть повышение учетной ставки. Когда запускали дешевую ипотеку, она была 6. Сейчас - 8. Поэтому банкам все сложнее выдавать действительно дешевую и доступную ипотеку.

С начала года аренда квартир в Киеве подорожала на 10%. Внезапных скачков цен не было. Цены растут постепенно, рассказал Gazeta.ua эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий. Аренда квартир в Украине ежегодно дорожает на 20%. Это специфика украинского рынка. Курс доллара постоянно растет, дорожают коммунальные платежи, обесценивается гривна. Рынок аренды гривневый, как следствие - постоянно поднимается цена, говорит эксперт. По Киеву сейчас более 60 тыс. предложений жилья для аренды. Квартиры по 7-12 тыс. грн - массовый сегмент эконом-класса для аренды.