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понедельник, 26 июля 2021 14:24

Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему

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С начала года аренда квартир в Киеве подорожала на 10%. Внезапных скачков цен не было. Цены растут постепенно, рассказал Gazeta.ua эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Аренда квартир в Украине ежегодно дорожает на 20%
Аренда квартир в Украине ежегодно дорожает на 20%

"Стоимость жилья для аренды растет медленно и постепенно. По мере того, как уменьшается количество дешевых квартир на рынке. Тогда появляется больше предложений дорогого жилья. Его чаще начинают арендовать и автоматически цена аренды начинает расти ", - пояснил Костецкий.

По словам эксперта, аренда квартир в Украине ежегодно дорожает на 20%.

"Это специфика украинского рынка. Курс доллара постоянно растет, дорожают коммунальные платежи, обесценивается гривна. Рынок аренды гривневый, как следствие - постоянно поднимается цена. Такая тенденция была всегда, а не только в этом году. Самое популярное жилье в Киеве в среднем стоит от семи до 12 тысяч гривен. Дешевле квартиры практически сразу забирают. Такие варианты встречаются крайне редко. Дороже также арендуют", - говорит он.

Квартиры по 7-12 тыс. грн - массовый сегмент эконом-класса для аренды.

"В центре Киева за такие деньги квартиру не снимешь. Но если это Троещина или Борщаговка, то там и двухкомнатную или трехкомнатную квартиру можно найти. Если районы ближе к центру - то там за 12 тысяч гривен можно снять только "убитую" однушку", - пояснил Костецкий.

По Киеву сейчас более 60 тыс. предложений жилья для аренды.

"Это много. На одного потенциального клиента приходится порядка 30 квартир. Выбор есть", - говорит Сергей Костецкий.

Стоимость аренды будет расти и дальше.

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"Квартиры ежегодно дорожают, какие бы кризисы или революции не произошли. Когда, например, Россия закрыла границы для наших работников, люди массово начали ехать в большие города на работу. Количество сделок аренды начало расти, цена тоже. Особенно на дешевое жилье. Сезонность не является существенным фактором. Рынок стабильно развивается, количество предложений растет", - подытожил эксперт.

В июне дешевле всего арендовали 1-комнатную квартиру 40 кв. м на ул. Щербакивского в Шевченковском районе - 5600 грн. В новостройке на ул. Белецкой в ​​Подольском районе за 10 тыс. грн удалось арендовать 1-комнатную квартиру в 43 кв. м, пишет АН "Благовест". На ул. Никольско-Ботанической в ​​Голосеевском районе за 13,5 тыс. грн сняли жилье 38 кв. м.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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