Сколько стоит аренда жилья

В июне спрос повысился на аренду как квартир, так и коммерческих помещений во всех районах Киева. Фото: pixabay.com

В июне дешевле всего арендовали 1-комнатную квартиру площадью 40 кв. м на ул. Щербаковского в Шевченковском районе - 5600 грн.

В новостройке на ул. Билецкой в ​​Подольском районе за 10 тыс. грн. удалось арендовали 1-комнатную квартиру площадью 43 кв. м, пишет АН "Благовіст".

На ул. Никольско-Ботанической в ​​Голосеевском районе за 13,5 тыс. грн сняли жилье площадью 38 кв. м.

19 тыс. грн стоила аренда 2-комнатной квартиры площадью 74 кв. м на ул. Коновальца в Печерском районе. 27,5 тыс. грн - 2-комнатной квартиры площадью 68 кв. м на ул. Жилянской в ​​Голосеевском районе. В этом же районе на ул. Большой Васильковской сняли 4-комнатную квартиру площадью 140 кв. м за 46,75 тыс. грн.

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Аренда 2-комнатной квартиры на ул. Болсуновских в Печерском районе стоила 63,25 тыс. грн.

"В июне спрос повысился на аренду как квартир, так и коммерческих помещений во всех районах Киева. Рост арендных ставок составил около 5-10% в зависимости от характеристик объекта", - отмечает Елена Биберова, директор агентства.

В Киеве цены на посуточную аренду жилья стартуют от 500-600 грн. Хозяин такой квартиры в среднем зарабатывает 26 тыс. грн в месяц. Это вдвое больше, чем на долгосрочной аренде. Правда, здесь есть дополнительные хлопоты и риски, рассказал Gazeta.ua Сергей Курганов, гендиректор риэлторского объединения "ПРОСТОР".