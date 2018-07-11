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Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы

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Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Спрос на сомов увеличивается летом. Фото: zik.ua

Украинцы больше всего любят есть карпов. Хороший спрос на африканских сомов летом, когда нет другой прудовой рыбы.

Так говорит Gazeta.ua Леонид Осадчий, который имеет одну из крупнейших в Украине акваферм.

"Выращиваю до 50 тонн африканских сомов в год. Ранее давал рекламу, а сейчас работаю только на постоянных клиентов. Больше всего берут на рынки в Киев и Одессу. Продаю оптом по 55 гривен за килограмм. Люди привыкли к карпам, поэтому спрос не везде хороший. Лучше всего продается летом, когда нет другой прудовой рыбы. Осень-зима - продаж практически нет. С супермаркетами не сотрудничаю. Не нравится, что нужно возить малые объемы рыбы и ждать деньги по месяцу. Пробовал задавать сома на консервы. Получилась очень шикарная".

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Также аквафермер говорит, что африканских сомов хорошо покупали на Донбассе. С начала войны продажи упали на 70 процентов.

"Сейчас есть до десятка крупных акваферм, где выращивают африканских сомов. Последние годы стали появляться маленькие. Если мне везти в какой-то небольшой райцентр 50-70 килограммов, то я не буду за это браться. Поэтому люди выращивают по месту и там продают. Ставят выше, чем у меня цену, по 80 гривен килограмм. Конкуренция в таком случае почти не чувствуется".

Полное интервью с аквафермером Леонидом Осадчим читайте на сайте.

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