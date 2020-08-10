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понедельник, 10 августа 2020 13:33

Сколько стоит аренда жилья в крупных городах

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Сколько стоит аренда жилья в крупных городах
Комнату в столице можно арендовать за 3,5 тыс. грн в месяц. Фото: pixabay.com

В Киеве однокомнатная квартира обойдется в среднем в 9 тыс. грн в месяц. Комнату в столице можно арендовать за 3,5 тыс. грн в месяц. Столько же стоит снять жилье в Одессе.

Помесячная аренда "однокомнатки" в Днепре обойдется в 7 тыс. грн. Снять комнату можно за 3 тыс. грн. Аналогичная ситуация с ценами во Львове и Харькове.

Цены на аренду жилья пока ниже докарантинного уровня, но уже начинают расти, пишет ТСН.ua.

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В Киеве самые низкие цены аренды жилья в Деснянском, Святошинском и Днепровском районах столицы. "Однокомнатку" можно арендовать за 6,7-7,5 тыс. грн, "двухкомнатку" - 8-9,5 тыс. грн. Трехкомнатная квартира стоит 10-13 тыс. грн.

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