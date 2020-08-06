Сколько стоит арендовать квартиру студенту: цены

Дороже всего столичным студентам арендовать жилье в Шевченковском районе. Фото: pixabay.com

В Киеве арендовать жилье студентам стоит дешевле, чем было до введения карантина. Комнаты в среднем сдают по 3-4,5 тыс. грн. За однокомнатную квартиру надо отдать 6,5-9 тыс. грн.

Самые низкие цены аренды жилья в Деснянском, Святошинском и Днепровском районах столицы. "Однушку" можно арендовать за 6,7-7,5 тыс. грн, "двушку" - 8-9,5 тыс. грн. Трехкомнатная квартира стоит 10-13 тыс. грн. Ее можно арендовать компании из трех студентов, тогда цена будет ниже, пишет olx.ua.

В Соломенском районе комнаты сдают по 3,5 тыс. грн, однокомнатное жилье - 10 тыс. грн, двухкомнатное - 12 тыс. грн. Аренда трехкомнатной квартиры стоит 16,5 тыс. грн.

В Голосеевском районе комната минимум стоит 3,7 тыс. грн. "Двушки" на двоих можно найти по 7,5 тыс. грн на каждого.

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В Шевченковском районе университетов хватает. В то же время аренда жилья - одна из самых дорогих в столице. За однокомнатную квартиру надо отдать 10,5 тыс. грн.

В других крупных городах стоимость аренды жилья не сильно отличается от столицы. В Харькове снять комнату в среднем стоит 3 тыс. грн, "однушку" - 7 тыс. грн, "двушку" - 12 тыс. грн. В Днепре за комнату просят в среднем 2 тыс. грн, однокомнатную квартиру - 6,5 тыс. грн, двухкомнатную - 8 тыс. грн. Во Львове за двухкомнатное жилье надо заплатить 9 тыс. грн, трехкомнатное - 12 тыс. грн. В Одессе за "однушку" надо отдать 9 тыс. грн.

В июле дешевле всего арендовать удалось однокомнатную квартиру площадью 38 м² на ул. Академика Киприанова в Святошинском районе. Жилье сняли за 6000 грн.