Аренда жилья: какие квартиры ищут украинцы

В июле активизировался рынок аренды недвижимости. Фото: pixabay.com

В июле дешевле всего арендовать удалось однокомнатную квартиру площадью 38 м² на ул. Академика Киприанова в Святошинском районе. Жилье сняли за 6000 грн.

В Голосеевском районе столицы за 10 800 грн арендовали однокомнатную квартиру 30 м². 13 500 грн стоила аренда "однушки" в Шевченковском районе, перадае "Благовіст".

В этом же районе за 13 700 грн сняли трехкомнатное жилье площадью 60 м². За 18 300 грн арендовали двухкомнатную квартиру в Соломенском районе.

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27 000 грн стоила аренда четырехкомнатной квартиры 156 м² в Оболонском районе столицы. В Шевченковском за 54 000 грн в месяц сдали в аренду четырехкомнатную квартиру 160 м².

Дороже всего в июле арендовали трехкомнатное жилье 150 м² в Печерском районе - 91 800 грн.

В Украине недвижимость в новостройках преимущественно покупает молодежь в возрасте от 25-35 лет. Ведь 70% покупателей - это молодые семьи с детьми. При поиске жилья самое главное условие - реальное ведения строительных работ. Обращают внимание на сроки сдачи жилья в эксплуатацию и репутацию застройщика. Часто в отдел продаж потенциальные покупатели приходят со своими юристами.