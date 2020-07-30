Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 3213
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 729
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 522
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 873
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4518
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 3213
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 603
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 522
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 180
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
четверг, 30 июля 2020 21:10

Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость

  Комментировать
Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость
Как и раньше покупатели обращают внимание на расположение объекта, планировки квартиры и функциональность жилого комплекса. Фото: pexels.com

В Украине недвижимость в новостройках преимущественно покупает молодежь в возрасте от 25-35 лет. Ведь 70% покупателей - это молодые семьи с детьми.

При поиске жилья самое главное условие - реальное ведения строительных работ. Обращают внимание на сроки сдачи жилья в эксплуатацию и репутацию застройщика. Часто в отдел продаж потенциальные покупатели приходят со своими юристами, пишет mind.ua.

Как и раньше покупатели обращают внимание на расположение объекта, планировки квартиры и функциональность жилого комплекса. Преимущественно выбирают жилье комфорт класса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы

Кое-кто надеется, что со временем стоимость квартир в новостройках вырастет и квадратные метры удастся выгодно перепродать или сдавать в аренду. Такие соглашения занимают от 10 до 30% от общего количества на рынке.

"В будущем вырастет доля запросов на квартиры с ремонтом. В частности - спрос на доходные дома с профессиональной управляющей компанией и услугой доверительного управления. Тренд к снижению возраста целевой аудитории сохранится. В целом покупатель будущего будет мобильным и быстрым в принятии решений", - говорит эксперт рынка недвижимости Олег Перегинец.

Во втором квартале 2020-го подписали 50 600 сделок купли-продажи жилья, свидетельствуют данные Минюста. Это на 13,8% меньше, чем в первом квартале в этом году. Также на 26,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Сталинский террор: смертные приговоры выполняли тайно

После убийства ребенка приняли закон против педофилов

В Киеве бросили бомбу в иностранного военачальника

Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко

Украинцы основали военную организацию

Циркуляр продолжил русификацию украинцев

В Коломые выступили индейцы и самураи

Самое читаемое
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу Просмотров: 7101
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 6525
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 6462
Часть Украины накроют грозы: синоптики назвали области
Часть Украины накроют грозы: синоптики назвали области Просмотров: 5256
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5085
Экономика
Подпись Зеленского под Меморандумом с МВФ означает, что он одобрил формулу "Роттердам +" - Дмитрий Вовк
Подпись Зеленского под Меморандумом с МВФ означает, что он одобрил формулу "Роттердам +" - Дмитрий Вовк 1 Просмотров: 198
Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов – Ливч
Модернизация электросетей благодаря RAB-тарифу – сигнал для инвесторов – Ливч Просмотров: 54
Украине передали акции, которыми владел российский Газпром
Украине передали акции, которыми владел российский Газпром Просмотров: 414
Украинцам с Covid-19 выплатили более 10 млн грн больничных
Украинцам с Covid-19 выплатили более 10 млн грн больничных Просмотров: 63
Стремительно падает спрос на золотые ювелирные изделия: причины
Стремительно падает спрос на золотые ювелирные изделия: причины Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
6
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
1
Прекращение огня на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений
Голосов: 24982
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua