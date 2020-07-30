Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость

Как и раньше покупатели обращают внимание на расположение объекта, планировки квартиры и функциональность жилого комплекса. Фото: pexels.com

В Украине недвижимость в новостройках преимущественно покупает молодежь в возрасте от 25-35 лет. Ведь 70% покупателей - это молодые семьи с детьми.

При поиске жилья самое главное условие - реальное ведения строительных работ. Обращают внимание на сроки сдачи жилья в эксплуатацию и репутацию застройщика. Часто в отдел продаж потенциальные покупатели приходят со своими юристами, пишет mind.ua.

Как и раньше покупатели обращают внимание на расположение объекта, планировки квартиры и функциональность жилого комплекса. Преимущественно выбирают жилье комфорт класса.

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Кое-кто надеется, что со временем стоимость квартир в новостройках вырастет и квадратные метры удастся выгодно перепродать или сдавать в аренду. Такие соглашения занимают от 10 до 30% от общего количества на рынке.

"В будущем вырастет доля запросов на квартиры с ремонтом. В частности - спрос на доходные дома с профессиональной управляющей компанией и услугой доверительного управления. Тренд к снижению возраста целевой аудитории сохранится. В целом покупатель будущего будет мобильным и быстрым в принятии решений", - говорит эксперт рынка недвижимости Олег Перегинец.

Во втором квартале 2020-го подписали 50 600 сделок купли-продажи жилья, свидетельствуют данные Минюста. Это на 13,8% меньше, чем в первом квартале в этом году. Также на 26,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.