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понедельник, 28 октября 2019 16:18

Сколько денег поступит в бюджет от приватизации "Укрспирта"

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Сколько денег поступит в бюджет от приватизации &quot;Укрспирта&quot;
До конца года Верховная Рада должна принять поданный президентом законопроект о демонополизации спиртовой отрасли. Фото: Уніан

Если "Укрспирт" приватизируют, государство получит 5 млрд грн.

Правда по словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, без либерализации производства спирта продать предприятие смогут по цене металлолома, пишет Уніан.

"По нашим оценкам, приватизация принесет государству не менее 5 миллиардов гривен. Она возможна только, если демонополизировать рынок. Иначе все имущественные комплексы, здания будут продавать как металлолом. Если на них нельзя производить спирт, они стоят в разы дешевле", - пояснила она.

До конца года Верховная Рада должна принять поданный президентом законопроект о демонополизации спиртовой отрасли.

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"Убытки от оборота "серого" и "черного" спирта составляют не менее 4 миллиардов гривен. При этом около 80% производства спирта в стране находится в "тени", - говорит Ковалив.

По ее словам, процесс приватизации спиртовой отрасли должен начаться с 1 января 2020 года. Тогда должен заработать законопроект о демонополизации.

В Фонд госимущества Украины на приватизацию передали 5 государственных предприятий. Предприятиями ранее заботилось Государственное управление делами. Среди переданных отель "Днепр", госпредприятия "Чайка" и "Центрсервис".

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