Передали на приватизацию 5 госпредприятий, планируют еще 9

Госпредприятия отдали на приватизацию. Фото: tsn.ua

В Фонд госимущества Украины на приватизацию передали 5 государственных предприятий.

Предприятиями ранее заботилось Государственное управление делами (ГУД), пишет espreso.tv

В частности, среди переданных отель "Днепр", госпредприятия "Чайка" и "Центрсервис".

"Сегодня подписан указ президента, передающий первые коммерческие предприятия, которые находились в управлении ГУД Фонда госимущества на приватизацию", - сообщила сообщила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив.

Также анонсировала передачу на приватизацию еще 9 государственных объектов, которыми занимается ГУД.

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