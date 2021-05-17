Сколько будет стоить доллар на этой неделе - прогноз

С прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,72 до 27,61 гривен. Фото: pixabay.com

На этой неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27 грн. Наличный доллар в банках будут предлагать по 27,7/27,9 грн.

"За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился - на 0,4–0,6%", - рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

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С прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,72 до 27,61 грн. Спрос/предложение на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это время снизились с 27,74/27,76 до 27,57/27,59.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,65/27,83 до 27,47/27,68.

Национальный банк Украины на 17 мая установил курс доллара на уровне 27,61 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было перед выходными.