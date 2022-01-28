Ситуация с гривной сложная, но не критичная - НБУ

На 14:00 доллар на межбанке торговался по 28,69-28,71

После вчерашнего взлета доллара на межбанковском валютном рынке до отметки 29 грн/долл., в пятницу гривна несколько отыгрывает позиции.

На начало торгов коридор был 28,65-28,95 грн/долл. при незначительном количестве сделок. Торги по доллару перед обедом происходили на фоне превышения предложения над спросом. Котировки постепенно проседают, а часть покупателей не спешит закрывать все свои объемы, выбирая только самые дешевые предложения, сообщает Minfin.

В полдень валютную политику Нацбанка озвучил его глава Кирилл Шевченко.

Он признал, что ситуация на текущей неделе была сложная, но не критичная.

"Накопленные резервы позволяют нам сглаживать чрезмерные курсовые колебания за счет валютных интервенций. Для сбалансирования валютного рынка НБУ продал с начала 2022 года полтора миллиарда долларов. У нас достаточно резервов для того, чтобы продолжать соблюдать нашу стратегию валютных интервенций и сглаживать колебания", - сказал Шевченко.

Однако фиксировать обменный курс регулятор не планирует.

"Нацбанк не будет повторять ошибки прошлого и не будет пытаться удержать фиксированный обменный курс на определенном уровне. Рынок в будущем сбалансируется и может быть даже коррекция", - подытожил он.

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Ажиотажный спрос на валюту на этой неделе подогревался, прежде всего, угрозой прямого вторжения российских войск на территорию Украины.

В среду состоялась встреча в "нормандском формате". Вашингтон заявил о готовности сотрудничать с Кремлем, если Россия прекратит эскалацию против Украины.

Эти события должны успокоить нерезидентов межбанка. Если они поверят в ослабление наружности между Украиной - РФ и РФ - НАТО, то ажиотажный спрос на валюту сойдет на нет. Если нет, то Нацбанку придется снова выходить с интервенцией за счет запасов.

Поэтому результаты пятничных торгов станут определяющими для курса на следующую неделю.

В четверг к середине дня курс национальной валюты на межбанковском рынке преодолел психологический барьер в 29 грн/долл. Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.