Гривна на межбанке преодолела психологический барьер

На межбанке в 14:00 доллар торговался по курсу 29,00-29,02

К середине дня курс национальной валюты на межбанковском рынке преодолел психологический барьер в 29 грн/долл.

Такие данные обнародовал Minfin.

Еще утром торги стартовали с отметки 28,95 грн/долл - 28,97 грн/долл. Преобладал спрос на валюту над предложением. Сделки шли по лотам от $1 млн. Нацбанк вышел с продажей по цене от 28,95 грн/долл и выше.

В полдень некоторые сделки уже пробили потолок 29 грн/долл, но НБУ периодически выбрасывал валюту по запросу лучшего курса. Через час спрос на доллар не исчез, давление на курс выросло. Пока психологический уровень в 29 грн/долл пробит. Спрос подпитывается как за счет заявок импортеров энергоносителей, так и в основном за счет нерезидентов. Иностранцы нервничают и продавцы активно задирают ценники. НБУ продолжает избирательно закрывать самые дорогие заявки.

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Minfin прогнозирует постепенную остановку роста курса уже к концу января - началу февраля, а при успокоении военной ситуации - и коррекции курса доллара в сторону снижения котировок.

Курса ни 30 грн/долл, ни 35 грн/долл, о чем запускают "страшилки", не будет. Но пока Нацбанку придется еще три - пять рабочих дней оставаться главным союзником гривны на торгах и закрывать нехватку валюты своими интервенциями.

К закрытию торгов на межбанковском валютном рынке в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,81 грн/долл - 28,83 грн/долл.