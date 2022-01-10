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Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне

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Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Нацбанк фиксирует курс и не даст ему упасть ниже 28 грн/долл. Фото: museum.bank.gov.ua

После затяжных выходных c начала года доллар начал дорожать. Нацбанк на 10 января установил официальный курс гривны на уровне 27,50 грн/долл. Американская валюта подорожала на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем. Официальный курс доллара по отношению к гривне вырос до максимума за семь месяцев. В конце мая 2021 года доллар стоил 27,46 грн.

Каким будет курс гривны к доллару до конца зимы прогнозируют для Gazeta.ua член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, аналитик инвестиционной компании Concord Capital Евгения Ахтырко и руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Все эксперты уверены: гривна продолжит девальвировать. Но насколько упадет ее курс – мнения разнятся.

Нацбанк на страже стабильности

По мнению Олега Пендзина, девальвация гривны за квартал окажется небольшой, не выше 27,8 грн/долл.

"У Нацбанка значительные валютные резервы, он будет удерживать курс и сможет его удержать, – считает Олег Пендзин. – За первую рабочую неделю года Нацбанк выбросил на рынок около $100 млн. То есть регулятор фиксирует курс не даст ему упасть ниже 28 грн/долл.".

Валютная интервенция НБУ напрямую связана с событиями в Казахстане, уверен Олег Пендзин.

"У Украины есть большие контракты на поставку энергетического угля из Казахстана. Из-за происходящих беспорядков возможность выполнения контрактов оказалась под угрозой.

У покупателей появилась альтернатива – заключить контракты на более дорогой уголь из Австралии и Северной Америки. То есть, придется выкупать дополнительные объемы валюты на обеспечение этих потребностей. Это определенно спровоцировало дополнительный спрос на валюту, что и привело к ослаблению курса гривны, погашенного благодаря действиям НБУ.

Заканчиваются праздники, люди вернутся к нормальной работе, начнут работать экспортные контракты, будет поступать валюта. Поэтому прогнозирую, что в январе Нацбанк не упустит курс за пределы 27,5-27,8 грн/долл.

Населению паниковать не стоит, чтобы не подвергаться влиянию спекулянтов. Потому что, как правило, рядовые граждане попадают в спред (разница в цене на покупку и продажу в определенный момент времени - Gazeta.ua) – купят доллары дороже, чем потом продают", – резюмирует Пендзин.

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Казахский фактор

Девальвация гривни с конца прошлого года вызвана влиянием внешних факторов, уверена Евгения Ахтырко.

"Колебания на валютном рынке вызваны психологическими факторами. В декабре они были связаны с ростом рисков российской агрессии. А с начала января появился казахский фактор. В основном курсовые колебания в январе-феврале будут связаны именно с негативными психологическими ожиданиями от внешних событий. Когда они погаснут, курс доллара должен стабилизироваться и даже пойти вниз, потому что на начало года потребностей в значительных объемах валюты с точки зрения фундаментальных факторов нет.

Если же неопределенность будет сохраняться или усилится, то курс продолжит расти. Но пока НБУ справляется и гасит ажиотажный спрос.

При плохом сценарии гривна может девальвировать к американской валюте до 28", прогнозирует Евгения Ахтырко.

Рынок нацелен на ослабление гривны

Андрей Шевчишин более радикален в своих прогнозах. Не исключает отметки 28,5 грн/долл.

"Курс будет находиться под влиянием высоких цен на энергоносители и утечки капитала нерезидентов. Сдерживать падение предложение валюты Нацбанком, а также снижение гривневой ликвидности из-за усиления кредитно-денежной политики, - считает он. - Курс гривны 10 января открывает торги на отметках 27,5 грн/долл.

На прошлой неделе гривна потеряла свои позиции, в результате чего доллар достиг семимесячных максимумов.

Поддержку гривне предоставляют данные по росту международных резервов Украины, которые за 2021 год выросли на 6% до $30,94 млрд, и соответствует прогнозам Нацбанка. Кроме того, Минэкономики сообщило, что страна завершила год с рекордным ВВП – почти $200 млрд. В министерстве добавили, что в стране в прошлом году было создано 400 тысяч рабочих мест и привлечено $5,5 млрд прямых иностранных инвестиций. Кроме того, страна расширила географию экспорта. В то же время дефицит госбюджета составил $6,2 млрд при плановых показателях в $8,1 млрд.

Однако рынок нацелен на ослабление гривны. Ожидается существенный прирост импорта за счет энергоносителей, а также импортного замещения части продукции предприятий, остановившихся по причине высоких цен на газ.

Также нерезиденты возобновили выход из страны. За 3 рабочих дня января нерезиденты снизили портфель ОВГЗ почти на 2 млрд грн, и учитывая ухудшение настроений на мировых финансовых рынках в ожидании ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США, продолжат выход. Также рынок закладывает возможное появление на рынке ликвидности, которое не было в полной мере реализовано в конце 2021 года, а именно возмещение НДС и бюджетных средств подрядчикам, что может усилить давление на гривну.

В то же время гривна будет тестировать на прочность уровень 27,5 грн за доллар, с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5".

С начала 2021 года до первой половины ноября гривня укреплялась. За это время доллар упав с 28,4 до 26 грн, — говорит 48‑летний Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари". Основной причиной укрепления национальной валюты называют рост экспорта.

Автор: Ольга Васильченко
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