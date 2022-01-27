Мем-токен Grimacecoin из шутки McDonald's мгновенно подорожал

Троллинг сети быстрого питания McDonald's Илоном Маском привел к неожиданному эффекту. На рынке появилась новая криптовалюта (даже несколько с идентичными названиями), на короткое время показавшая феноменальный рост в несколько сотен тысяч раз.
Рассказываем историю шутки.
25 января Илон Маск написал в Twitter, что съест на камеру "Хэппи мил", если McDonald's будет принимать к оплате Dogecoin.
Я буду жаловаться на твою игру на tv if @McDonalds accepts Dogecoin— Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022
Его сообщение – не что иное, как ссылка на шутку McDonald's. Так в корпорации отреагировали на снижение курса биткоина и других криптовалют, что послужило поводом для огромного количества интернет-мемов с участием известных поклонников криптовалют, включая Маска (а он так любит мемный Dogecoin, что даже начал продавать мерч Tesla за эту криптовалюту) о поисках работы в этой закусочной сети, зазначає itc.ua.
На следующий день McDonald's отшутился, что это произойдет, когда Tesla будет принимать grimacecoin.
only if @tesla accepts grimacecoin https://t.co/CQrmAFelHR pic.twitter.com/to9HmYJhej— McDonald's (@McDonalds) January 25, 2022
После этого в сети Binance Smart Chain появилось сразу несколько криптовалют Grimacecoin. Курс одного из них за несколько часов взлетел с $0,0007 доллара до $2, после чего опустился до $0,60. Стоимость другой монеты Grimacecoin, созданной в сети Ethereum, выросла на 56000% до $0,004074. Монету купили более 1200 человек, а ее рыночная капитализация составила $6 млн, пишет ixbt.com.
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В сети BSC уже есть токены с именами Grimace, Grimacecoin и другие.
Мем-монеты значительно вредят репутации криптоиндустрии. Многие пользователи не знают, что это не настоящая криптовалюта, поэтому вкладывают и теряют деньги.
Рынок криптовалюты значительно вырос и больше не ограничивается одним биткоином, заявил генеральный партнер компании венчурного капитала Blockchain Capital Спенсер Богарт. Эксперт напомнил о появлении сектора децентрализованных финансов (DeFi), отрасли децентрализованных игр (GameFi), невзаимозаменяемых токенов (NFT) и других криптовалютных направлений.
В 2021 году участники мирового рынка криптоиндустрии привлекли в отрасль рекордные $30 млрд в виде венчурных инвестиций.
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