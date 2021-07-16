Предлагали вложиться в "крипту": мошенники обманули украинцев на 250 млн

Схему мошенничества разоблачили сотрудники киберполиции Киевской области. Фото: cyberpolice.gov.ua

Группа мошенников через фиктивную онлайн-биржу криптовалюты выманила в украинцев более чем 250 млн грн.

Минимальная сумма вложений обманутых инвесторов составляла 150 тыс. грн, сообщили в пресс-службе киберполиции.

"Злоумышленники создали приложение электронной биржи, похожее на всемирно известные аналоги, занимающиеся продажей криптовалюти. Инвесторам обещали прибыль в размере 7 процентов в день. Фигуранты имели так называемых амбассадоров, которые привлекали новых инвесторов в проект", - говорится в сообщении.

Когда вкладчики пытались вернуть деньги, организаторы заявляли, что такая возможность отсутствует, и блокировали их.

Полиция обыскала дома и машины фигурантов в Черкассах и Хмельницкой области. У задержанных изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, деньги и оружие. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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В Днепропетровской области разоблачили мошеннический колл-центр, работники которого обворовывали банковские счета украинцев. Злоумышленники назывались работниками банка. Всего на мошенников работали 30 человек.