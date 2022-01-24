Украина ожидает пересмотра программы МВФ в феврале

Украина ожидает второй пересмотр программы Международного валютного фонда Stand-By в феврале.
Коммуникация с Фондом проходит ежедневно на уровне министерств, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время брифинга 24 января, передает Gazeta.ua.
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"Ожидаем в феврале следующего пересмотра действующей программы МВФ. И, конечно, работаем над продолжением, будущими программами МВФ", - сказал он.
Кабинет министров Украины готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, которая должна начаться по истечении срока действия действующей программы Stand-By.
Украина в рамках обновленного меморандума с Международным валютным фондом по программе Stand-by должна завершить и обнародовать аудит средств Covid-фонда. Нацбанк по согласованию с Фондом одобрит план действий с указанием сроков повышения профессиональных возможностей банковского надзора, а Офис генпрокурора обнародует полугодовой отчет о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших собственников, менеджеров и связанных лиц обанкротившихся с 2014 года банков. В этом отчете должны быть указаны данные о количестве лиц, в отношении которых было расследование и которые осуждили, а также размер штрафов и возмещение ущерба.
До конца января Кабмин утвердит дорожную карту, в которой выложит шаги, необходимые для вывода Приватбанка и Ощадбанка на рынок для частичной или полной приватизации и привлечения авторитетных международных инвесторов.
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