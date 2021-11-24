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Что пообещала Украина за транши от МВФ: подробности меморандума

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Что пообещала Украина за транши от МВФ: подробности меморандума
Согласно Меморандуму, Украина должна до конца ноября утвердить бюджет-2022 с дефицитом в 3,5% ВВП. Фото: REUTERS

Украина в рамках обновленного меморандума с Международным валютным фондом по программе Stand-by намерена до конца ноября принять госбюджет-2022 с дефицитом до 3,5% ВВП и отменить ослабление критериев отбора представителей государства в наблюдательные советы госбанков.

Об этом сообщили на сайте Министерства финансов Украины 24 ноября.

Согласно меморандуму, до конца декабря этого года должны завершить и обнародовать аудит средств Covid-фонда. Нацбанк по согласованию с Фондом одобрит план действий с указанием сроков повышения профессиональных возможностей банковского надзора, а Офис генпрокурора обнародует полугодовой отчет о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших владельцев, менеджеров и связанных лиц обанкротившихся с 2014 года банков. В этом отчете должны быть указаны данные о количестве лиц, в отношении которых было расследование и осуждены, а также размер штрафов и возмещение ущерба.

До конца января Кабмин утвердит дорожную карту, в которой выложит шаги, необходимые для вывода Приватбанка и Сбербанка на рынок для частичной или полной приватизации и привлечения авторитетных международных инвесторов.

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Следующим по времени отмечено обнародование до конца февраля 2022 года комплексного документа и плана действий по возврату активов обанкротившихся банков.

В меморандуме Украина также обязалась до конца марта следующего года внести поправки в закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), чтобы улучшить процедуры отбора ее должностных лиц, усилить ее способность регулировать оргдеятельность и установить механизмы подотчетности руководства.

К этому же сроку намечено разработать и предоставить всем поставщикам газа базу данных потребителей со всей информацией, необходимой новому поставщику для выставления счетов домохозяйствам.

До конца апреля Украина должна завершить разовую проверку добродетели действующих членов Высшего совета юстиции (ВСЮ) Советом по этике в соответствии с положениями нового закона о ВСЮ, а через месяц назначить наблюдательный совет Энергоатома с большинством независимых членов, избранных в рамках прозрачной и надежной процедуры.

Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 млн. граждан до конца 2021 года. Об этом говорится в совместном меморандуме. Отмечается, что количество закупленной вакцины украинским правительством в этом году достаточно для достижения такого показателя.

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Дата
24
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