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среда, 19 января 2022 02:27

Украина может пройти 2022 год без кредитов от МВФ - Гетманцев

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Украина может пройти 2022 год без кредитов от МВФ - Гетманцев
Гетманцев рассказал о кредитах от МВФ в 2022 году. Фото: Украинская правда

Украина может пройти 2022 год без новой программы МВФ, несмотря на запланированные 550 млрд грн выплат по госдолгу.

"Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-либо проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые бы заставляли просто завтра заключать новую программу с МВФ", – заявил глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Рада".

Украина "должна подискутировать условия этой программы и заключить соглашение на выгодных для нас условиях".

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Он убежден, что страна к лету получит два следующих транша в рамках действующей программы stand-by - 700 млн долларов каждый.

Согласно графика Министерства финансов Украина должна выплатить 550,7 млрд грн на погашение и обслуживание государственного долга по действующим контрактам.

Пик выплат по госдолгу приходится на февраль 2022 года – придется оплатить 66,3 млрд грн, преимущественно по внутренним займам. Зато в сентябре правительство ожидает пик по внешним выплатам в 52,5 млрд грн, ведь, в частности, наступит срок погашения украинских еврооблигаций.

По последним данным Минфина, к концу ноября 36,8% госдолга Украины концентрируется в гривне, еще 35,5% – в долларе США.

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