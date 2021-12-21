Из-за неэффективного планирования Марченко работа с МВФ оказалась под угрозой - СМИ

Сергей Марченко - глава Минфина. Фото: mof.gov.ua

Перед завершением финансового года Министерство финансов решило официально нарушить Меморандум с Международным валютным фондом. Ведомство Сергея Марченко намерено потратить до конца года весь остаток средств, полученных от МВФ по "ковидной" программе, хотя в меморандуме идет речь о том, что они должны остаться на счетах правительства, пишет издание "Дело". Такие действия Минфина ставят под угрозу продолжение программы в 2022 году, считает издание.

Журналисты напоминают, что в августе 2021 года, Украина, в рамках распределения специальных прав заимствований (SDR) получила от МВФ в эквиваленте $2,7 млрд. Фактически это была безвозмездная "помощь" от фонда странам-участникам для поддержки экономики в сложных постпандемических условиях. В сентябре 2021 Минфин уже использовал $1,3 млрд из этих средств на финансирование дефицита бюджета - на погашение и обслуживание внешнего долга.

В Меморандуме, который был подписан в ноябре, было сказано, что Украина намерена сохранить остаток специальных прав заимствований как буфер против будущих рисков. Однако министр Марченко практически сразу же нарушил данное обязательство перед МВФ, считают авторы материала.

Как сообщили в пресс-службе Минфина информагентству "Интерфакс-Украина", по состоянию на средину декабря 2021 года, ведомство Марченко уже использовало практически весь остаток средств, полученных от МВФ – $2,45 млрд из полученных $2,7 млрд. Более того, до конца 2021 года Минфин планирует использовать оставшихся $250 млн.

"Перефразируя текст из Меморандума, использовав остаток средств от МВФ, министр Марченко фактически "обнулил" "буфер против будущих рисков, который должен был помочь поддерживать цели по внешней стабильности", - говорится в статье.

Среди причин такого положения дел журналисты называют неэффективное планирование Минфином программы заимствований. И как результат - недостаток средств на покрытие даже обязательных, защищенных расходов в декабре, о чем неоднократно предупреждали эксперты.

"Согласно официальным данным Госказначейства… сумма недофинансированных расходов до конца года от плана составляла 135 млрд грн. (при общих расходах, запланированных на месяц - около 190 млрд грн. с учетом традиционной декабрьской "паники" среди распорядителей). При этом 12 млрд грн. - это расходы, по которым платежки уже поданы, но деньги вообще не проведены, то есть их нужно добавить к сумме общего недофинансирования", - сказано в статье.

Альтернативные источники наполнения бюджета не работают: план приватизации провален, "борьба с контрабандой" несмотря на санкции СНБО - не привела вообще ни к каким результатам. По оценкам главы налогового комитета Рады, "просадка" по таможенным поступлениям из-за этого составляет минимум 50 млрд грн. Еще порядка 40-50 млрд - это оценочные объемы потерь бюджета от "скруток" НДС.

"Именно поэтому остатки на счетах от средств МВФ - несмотря на обещания сохранить их в качестве "буфера" против будущих потрясений - оказались Минфину Марченко очень нелишними. Другое дело, что такое "фривольное" отношение к бумагам, подписанным с ключевым кредиторам страны, может привести к ужесточению дальнейших условий сотрудничества", - считает автор статьи.

По словам самого министра, в 2022 году за счет МВФ планировалось закрыть почти половину потребности во внешнем финансировании по существенно более низкой цене, чем операции на рынке. Сумма, на которую рассчитывает Минфин - это $2,2 млрд в рамках действующей кредитной программы stand-by, пересмотры программы пройдут в марте и июне. Теперь эта программа оказалась под угрозой.