Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"

Гривна вернется на предыдущие отметки, пообещал Арахамия. Фото: sluga-narodu.com

Власть делает все возможное, чтобы не допустить падения курса гривны.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает LB.ua.

По словам нардепа, на курс валют негативно влияют сообщения о российской агрессии.

"Это же непредсказуемо. Если завтра, условно, еще какие-нибудь сообщения появятся. Как на прошлой неделе было с отъездом семей сотрудников посольств - такой факт стоил где-то две гривны в курсе, понимаете?", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для лидеров мирового бизнеса настал момент отстоять суверенитет Украины - Ричард Брэнсон

"Люди на это реагируют нервно и гривна сыпется. Экономических причин нет. Это просто паника. Поэтому советую всем не поддаваться панике. Если вы уже потеряли на курсе какие-то деньги, просто придержите их. Ситуация нормализуется и гривна вернется на предыдущие отметки", - сказал.

Национальный банк готов "вливать" по $300 млн в день для стабилизации курса гривны.

28 января Нацбанк установил курс гривны к доллару – 28,99. Курса ни 30, ни 35 грн/долл, о чем запускают "страшилки", не будет, пишут профильные СМИ.