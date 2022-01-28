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пятница, 28 января 2022 14:56

Спецтема: Враг возле украинской границы

Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"

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Арахамия пообещал, что гривна не &quot;посыплется&quot;
Гривна вернется на предыдущие отметки, пообещал Арахамия. Фото: sluga-narodu.com

Власть делает все возможное, чтобы не допустить падения курса гривны.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает LB.ua.

По словам нардепа, на курс валют негативно влияют сообщения о российской агрессии.

"Это же непредсказуемо. Если завтра, условно, еще какие-нибудь сообщения появятся. Как на прошлой неделе было с отъездом семей сотрудников посольств - такой факт стоил где-то две гривны в курсе, понимаете?", - заявил он.

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"Люди на это реагируют нервно и гривна сыпется. Экономических причин нет. Это просто паника. Поэтому советую всем не поддаваться панике. Если вы уже потеряли на курсе какие-то деньги, просто придержите их. Ситуация нормализуется и гривна вернется на предыдущие отметки", - сказал.

Национальный банк готов "вливать" по $300 млн в день для стабилизации курса гривны.

28 января Нацбанк установил курс гривны к доллару – 28,99. Курса ни 30, ни 35 грн/долл, о чем запускают "страшилки", не будет, пишут профильные СМИ.

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