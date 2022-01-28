Рада показала "рекорд" по посещаемости – депутаты не слушали правительство и сидели в телефонах

Утром 28 января в сессионном зале Верховной Рады зарегистрировались 168 народных депутатов. Это самый низкий показатель с начала работы парламента после зимних праздников, сообщает Gazeta.ua.

Во вторник регистрировались 181 нардеп, среда – 182, четверг – 238. Численность парламента – 423 депутата.

Заседание в пятницу вел спикер Руслан Стефанчук.

В парламент пришли члены Кабинета министров на час вопросов правительству. Докладывали министры обороны Алексей Резников и здравоохранения Виктор Ляшко, премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Во время выступления Резникова глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил в кругу с нардепами, стоявшими к министру спиной. Некоторые сидели в телефонах.

Также не слушали выступления Ляшко и Шмыгаля. Зал был почти пуст.

Очільник МОЗ Ляшко розповідає порожнім кріслам як боротиметься з рекордами захворюваності на COVID-19… pic.twitter.com/JKWYqBKvrX — Букви (@Bykvu) January 28, 2022

Это не в первый раз, когда большинство депутатов игнорируют правительство.

В ноябре на час вопросов к Кабмину пришли только четверть нардепов.

27 января ВР изменила календарный план работы, согласно которому депутаты начнут новую сессию 1 февраля, а затем соберутся в сессионном зале 15 февраля.

Правительство во главе со Шмыгалем ВР назначила в марте 2020 года. За это проголосовали в частности 242 нардепа от "Слуги народа". Представление о назначении Шмыгаля вносил президент Владимир Зеленский. С тех пор С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.