Рада берет две недели карантина: проголосовали "слуги" и фракция Тимошенко

Верховная Рада изменила календарный план работы, согласно которому народные депутаты начнут новую сессию 1 февраля, а затем соберутся в сессионном зале 15 февраля.
За это в четверг проголосовали 233 нардепа.
Решение поддержали фракции "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос", один депутат из ОПЗЖ и группы "Партія "За майбутнє" и "Довіра".
Против проголосовала "Європейська солідарність".
Со 2 по 4 февраля и с 7 по 11-е определили для работы депутатов в комитетах.
Седьмая сессия продлится до 22 июля. По десять недель – для пленарных заседаний и работы в комитетах. Пять – с избирателями.
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"Когда в Украине нарастает новая Covid-волна, логично сделать перерыв в пленарных заседаниях", - заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Сообщил, что 24 депутата и 63 работника Аппарата парламента болеют Covid-19. ВР не останавливает работу.
"Дал поручение всем комитетам собираться, работать. В любой момент, в случае необходимости срочно собраться в зале парламента, - это будет сделано", - заявил Стефанчук.
Завтра состоится час вопросов правительству. Заслушают премьер-министра Дениса Шмыгаля, министров обороны Алексея Резникова и здравоохранения Виктора Ляшко.
Потом озвучат депутатские запросы и закроют шестую сессию.
Верховная Рада была пять недель на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале 25 января. Перед этим парламент заседал 17 декабря.
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