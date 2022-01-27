Рада берет две недели карантина: проголосовали "слуги" и фракция Тимошенко

Перед этим народные депутаты пять недель были на зимних каникулах. Фото: Getty Images

Верховная Рада изменила календарный план работы, согласно которому народные депутаты начнут новую сессию 1 февраля, а затем соберутся в сессионном зале 15 февраля.

За это в четверг проголосовали 233 нардепа.

Решение поддержали фракции "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос", один депутат из ОПЗЖ и группы "Партія "За майбутнє" и "Довіра".

Против проголосовала "Європейська солідарність".

Со 2 по 4 февраля и с 7 по 11-е определили для работы депутатов в комитетах.

Седьмая сессия продлится до 22 июля. По десять недель – для пленарных заседаний и работы в комитетах. Пять – с избирателями.

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"Когда в Украине нарастает новая Covid-волна, логично сделать перерыв в пленарных заседаниях", - заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Сообщил, что 24 депутата и 63 работника Аппарата парламента болеют Covid-19. ВР не останавливает работу.

"Дал поручение всем комитетам собираться, работать. В любой момент, в случае необходимости срочно собраться в зале парламента, - это будет сделано", - заявил Стефанчук.

Завтра состоится час вопросов правительству. Заслушают премьер-министра Дениса Шмыгаля, министров обороны Алексея Резникова и здравоохранения Виктора Ляшко.

Потом озвучат депутатские запросы и закроют шестую сессию.

Верховная Рада была пять недель на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале 25 января. Перед этим парламент заседал 17 декабря.