Нардепа от ОПЗЖ поймали на "интересном" занятии в Раде

Народный депутат от партии ОПЗЖ Александр Пономарев, вместо того, чтобы плодотворно работать, уснул во время заседания Верховной Рады 27 января.

Соответствующее видео распространил фотограф Ян Доброносов в Facebook.

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"Тяжелый труд депутата ОПЗЖ", - говорится в описании почти минутного ролика.

На кадрах видно, как народного избранника клонит на сон. Он, сидя на кресле и опершись локтями на стол, опускает голову вниз с закрытыми глазами.

Александр Пономарев является гражданином Российской Федерации. Нардеп не менее 18 лет имеет паспорт РФ, выяснили расследователи. Впервые документ гражданина России был выдан в 2003 году в Рязанской области. Там он зарегистрировал и место своего проживания. В 2007 году Пономареву исполнилось 45 лет, согласно законодательству РФ он получил новые российские документы.

Журналисты также выяснили, что на производстве смазочных масел специализируется главный актив бизнеса нардепа - компания "Агринол". Она попала в громкий скандал. Ее проверяют на причастность к умышленной порче более 20 украинских танков в 2017 году – из-за поставок некачественных смазочных масел.