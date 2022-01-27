Рада провалила отставку главы Фонда госимущества - он написал повторное заявление

Сенниченко был назначен главой Фонда госимущества Украины 19 сентября 2019 года. Фото: УНИАН

Утром 27 января Верховная Рада не смогла уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

За отставку проголосовали 223 нардепа из необходимых 226, передает Gazeta.ua.

Не голосовали за отставку 29 депутатов. Один выступил против, 47 - воздержались.

После этого Сенниченко подал повторное заявление об уходе по собственному желанию.

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"Поскольку голосование не состоялось, я сразу же написал повторное заявление об отставке по собственному желанию с сегодняшней датой. Сейчас иду на комитет экономического развития, который рассмотрит это и даст в зал", - сказал Сенниченко журналистам в кулуарах парламента.

Добавил, что не на больничном, как об этом заявил с трибуны парламента глава ВР Руслан Стефанчук перед началом рассмотрения вопроса об отставке.

"Я с ним виделся в больнице, но это был обычный осмотр", - сказал Сенниченко.

В ноябре 2021-го глава Дмитрий Сенниченко написал заявление об отставке. Верховная Рада назначила Сенниченко на эту должность в сентябре 2019 года. По данным СМИ, причиной стала приватизация киевского завода "Большевик". 27 октября "Большевик" был продан на аукционе за 1,429 млрд грн. В торгах победил "Дженерал Коммерс". Компания занимается неспециализированной оптовой торговлей. Ее связывают с предпринимателями Василием Хмельницким, Андреем Ивановым и Алексеем Барановым. Согласно оценке инвесткомпании Concorde Capital, реальная рыночная цена завода "Большевик" составляет не менее 4 млрд грн. 13 января 2022-го стало известно, что суд арестовал 100% акций "Большевика". Арест на активы был наложен в рамках расследования возможного злоупотребления служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации "Большевика".