СМИ подсчитали, что "Большевик" обошелся владельцам более чем в $2 млн за гектар

Легендарный "Большевик" (теперь Первый киевский машиностроительный завод) продан за 1,43 млрд грн

Цена в 1,43 млрд грн, за которую продали Первый киевский машиностроительный завод, адекватна и соответствует реальному состоянию предприятия.

Об этом говорят эксперты в статье на сайте "Главком".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд по делу завода "Большевик": компания "Агромил Дистрибьюшин" признана законным владельцем зданий

"То, что завод продали – отлично. Большое неработающее предприятие – это просто территория, лишенная смысла и содержания. Цену я считаю адекватной. Потому что Фонд никогда бы не позволил инвестору купить объект без каких-либо обязательств. А инвестор – не смог бы выиграть тендер. За эту цену город получит гораздо больше, чем просто подали бы участок за 5 млрд и ничего не получили. В этой ситуации выиграют все: и город, и община, и структура, которая будет строить. Все идет к тому, что будет хороший качественный объект", – уверен эксперт.

В статье говорится, что новым владельцам завода – Андрею Иванову (UDP) и Алексею Баранову ("А Девелопмент") земля под территорией завода обошлась по цене более $2 млн за гектар.

"Если провести детальные расчеты, то выяснится, что за каждый гектар земли, по факту несформированного участка с целым рядом проблем (непригодны к реконструкции капитальные сооружения, конфликт с КГГА и так далее), победитель аукциона заплатит более 2 млн долларов: 43 млрд грн – стоимость лота, плюс 500 млн грн – долги предприятия, которые должен уплатить новый собственник, плюс – 50 млн грн, которые по закону необходимо инвестировать в релокацию производства. Если разделить эту сумму на курс доллара (26,3) и площадь участка (35 гектар), то получится $2,15 млн долларов", - говорится в публикации.

Также инвесторы планируют вложить $1 млрд. в реновацию территории. И обещают выполнить инвестиционные обязательства, предусмотренные приватизационным соглашением: погашение задолженностей завода перед государственным и городским бюджетом и другими кредиторами, грамотное проведение реконструкции с учетом интересов общества.

Девелоперы пока не раскрывают информацию о дальнейших планах на приобретенную территорию. По их словам, концепцию можно будет создавать после того, как будут решены многие проблемы, связанные с заводом. Однако уверяют, что никаких "безобразных высоток" – не будет. "Мы намерены сделать на базе "Большевика" еще одну точку тяготения в Киеве. Концепции еще нет, но это точно будет комфортное многофункциональное пространство, не хуже A-Station и другие наши проекты", – комментируют в компании.

Как сообщалось, 27 октября прошел аукцион по продаже Первого киевского машиностроительного завода. Объект за 1,4 млрд грн приобрел консорциум инвесторов, в том числе компания "А Девелопмент" Алексея Баранова и UDP Андрея Иванова. Это первый крупный объект из перечня "Большой Приватизации", начатой ​​президентом Владимиром Зеленским, и первый удачный кейс продаж такого крупного объекта с момента продажи в 2004 году металлургического комбината "Криворожсталь".



