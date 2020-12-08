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вторник, 08 декабря 2020 17:38

3-я попытка подкупа: председателю Фонда госимущества не донесли $100 тыс.
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Во вторник, 8 декабря, детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили бывшего чиновника Николаевоблэнерго на предложении взятки председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко.

Следствие установило, что задержанный предложил руководителю Фонда $100 тыс. или 2,8 млн грн за назначение на должность председателя правления Николаевоблэнерго. 70% акций предприятия принадлежат государству, оно входит в управление Фонда госимущества.

Деньги он планировал передать двумя частями: $50 тыс. до и остальные - после назначения.

Пообещал после назначения ежемесячно предоставлять взятку в $200 тыс, как часть "теневого" дохода, полученного на своей должности.

Мужчину разоблачили во время передачи первой части взятки.

"Это уже 3-я попытка подкупа Сенниченко в должности руководителя ФГИУ. И 3-я заканчивается уголовным делом для тех, кто пытается "решить вопрос" за деньги. Интересно, что сегодня еще и день рождения Сенниченко", - пишет Центр противодействия коррупции.

Дмитрий Сенниченко возглавляет Фонд госимущества с сентября прошлого года.

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Ранее СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

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