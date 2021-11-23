"Госпредприятия в Украине - самый большой источник коррупции" - Сенниченко рассказал об украинской приватизации

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Харьковский научно-исследовательский институт комплексной автоматизации". Фото: privatization.gov.ua

В 2021 году Украина недополучила 1 млрд грн из-за того, что определенные объекты выставляются постоянно на аукцион и не находят покупателя.

Об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в интервью Lb.ua.

По его словам, в профильном комитете Верховной Рады заблокированы инициативы, позволяющие и крупную приватизацию проводить онлайн.

"Сейчас мы взываем, чтобы это позволили. В то же время ВР заблокировала большую приватизацию почти на год из-за Covid и локдаунов, потому что испугалась, что бы государство, мол, не распродали по дешевке" - отметил Сенниченко.

Добавил, что большую приватизацию удалось разблокировать после его обращения к президенту Владимиру Зеленскому.

"Я ходил в Министерство экономики. Затем обратился к премьер-министру и мы созвали протокольное совещание. По его результатам он поручил Министерству экономики вынести необходимый законопроект в ВР. Тогда большую приватизацию разблокировали.

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Хотя тогда и в парламенте одной правкой заблокировали аукционы на понижение, голландские аукционы. И теперь мы говорим, что в этом году государство недополучило один миллиард гривен из-за того, что определенные объекты выставляются постоянно на аукцион и не находят покупателя. Есть много заброшенных объектов", - подчеркнул Сенниченко.

Также глава ФГИ рассказал, почему госпредприятия в Украине тотально убыточны.

"Нельзя эффективно управлять тремя тысячами предприятий, которые находятся в управлении 96 различных государственных органов власти. При чем не местных, а именно государственных. А государственные предприятия - это самый большой источник коррупции", - убежден Сенниченко.

Он подчеркнул, что сейчас ведется расследование антикоррупционными органами на общую сумму в 80 млрд грн о злоупотреблениях на государственных предприятиях.

"По балансу 2020 года убыток от государственных предприятий составил 50 млрд гривен, и правительство это понимает. В Национальной экономической стратегии-2030, утвержденной уже при действующем правительстве, Кабмин берет курс на уменьшение непосредственного участия в экономических процессах. Это означает и меньшее количество государственных предприятий", - отметил Сенниченко.

16 ноября Дмитрий Сенниченко подал в отставку. По его словам, отставка не связана с продажей бывшего завода "Большевик". Об отставке Сенниченко сообщали СМИ. Одну из причин увольнения называли "недовольство отдельных представителей политикума приватизацией".