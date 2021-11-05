Шмыгаля пришли послушать 109 депутатов

В пятницу на час вопросов к правительству пришли только четверть народных депутатов, сообщает Gazeta.ua

"Напоминаю, что при регистрации необходимо, удерживая сенсорную кнопку, нажать на зеленую кнопку "За" и удерживать ее до появления результатов на табло.

Готовы? Пальчик на сенсорную кнопочку поставили? Поехали тогда", - сказал спикер Руслан Стефанчук.

На утреннем заседании зарегистрировались 109 депутатов. Общее количество нардепов – 421.

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"Пленарное заседание объявляю открытым", – сказал спикер.

На заседание пришли премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Кабинета Министров.

Министр энергетики Герман Галущенко докладывал о состоянии обеспечения топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины энергетическими ресурсами в отопительный сезон.

Это не первый раз, когда большинству депутатов безразлично на час вопросов к правительству. В июле, когда премьер докладывал в Верховной Раде, зал был практически пуст. Депутаты говорили между собой, некоторые стояли к премьеру спиной. Правительство во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта 2020 года. За это проголосовали в частности 242 нардепа от "Слуги народа". Представление о назначении Шмыгаля вносил президент Владимир Зеленский. С тех пор С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.