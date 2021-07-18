"Слугам" безразличный премьер - показали пустой зал

Фото: censor.net

Премьер-министр Денис Шмыгаль не интересен монобольшинству "Слуги народа", которая голосовала за его назначение. Фотофакт опубликовал Цензор.НЕТ

В минувшую пятницу состоялось последнее пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады, на котором был час вопросов к правительству.

Доклад премьера депутатов не интересовал. Зал был практически пуст. Депутаты говорили между собой, некоторые стояли к премьеру спиной.

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В феврале прошлого года нардепы от "Слуги народа" не слушали отчет тогдашнего премьера Алексея Гончарука.

Во время выступления депутаты занимались своими делами, сидели в телефонах.

Видео журналистки Анны Стешенко

Когда же в Верховной Раде выступает президент Владимир Зеленский, "слуги народа" сидят в сессионном зале почти в полном составе.

Правительство Дениса Шмыгаля работает почти полтора года. Кандидатуру премьера вносил президент Зеленский. По Конституции президент это делает по предложению коалиции. Верховная Рада до сих пор не утвердила программу правительства.