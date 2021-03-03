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четверг, 04 марта 2021 10:23

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

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Год назад, 4 марта 2020-го, Верховная Рада назначила новый состав Кабмина во главе с Денисом Шмыгаем. За его кандидатуру проголосовал 291 народный депутат. Также парламентарии поддержали 13 новых министров, которых предлагал премьер.
Автор: Укринформ
  Год назад Денис Шмыгаль назвал своим приоритетом укрепление национальной обороны и окончание войны на Донбассе
Год назад Денис Шмыгаль назвал своим приоритетом укрепление национальной обороны и окончание войны на Донбассе
"Нашими приоритетами остается все, что 29 августа 2019 было озвучено президентом при назначении предыдущего правительства. Но не доведено до конца. Это продолжение децентрализации, создания благоприятного инвестиционного климата, получения энергоэффективности, развитие промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры, улучшение качества медицины и образования. И самое важное - укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Крыма. Все эти задачи будет решать новое правительство. Не решит - значит не будет этого правительства. Это очевидно ", - говорил премьер во время своего выступления в Верховной Раде.

До назначения работал в Кабмине своего предшественника Алексея Гончарука. До этого был председателем Ивано-Франковской ОГА. Ранее работал в структурах корпорации ДТЭК Рината Ахметова.

Опыт работы премьера в компании олигарха вызвал вопрос к Владимиру Зеленскому.

"Они (олигархи. - Gazeta.ua) владеют 70% - 80% активов в этой стране. И они нанимают лучших - мы должны это понимать", - ответил глава государства в интервью Bloomberg.

Верховная Рада не согласовала программу деятельности Кабмина. Так не дали правительству годовой иммунитет отставки. Но премьер-министр заявил, что это не имеет никакого значения и правительство будет продолжать выполнять "намечены задачи".

"Это и поддержка украинского производителя, поддержка малого и среднего бизнеса, энергетиков, фермеров, и других шагов, которые ожидает общество. Я неоднократно говорил, что наше правительство иммунитет не интересует - нас интересует благосостояние страны", - писал Шмыгаль в своем Telegram-канале . Он выделил реформу децентрализации и программу "Большое строительство".

Первый этап реформы децентрализации завершился в декабре прошлого года. По словам премьера, общины получили свои полноценные бюджеты и землю. А благодаря программе "Большое строительство" удалось трудоустроить значительное количество безработных:

"Мы от начала карантина трудоустроили 440 тысяч человек. Это официальная статистика. Конечно, "Большое строительство" дало свой вклад сюда и значительный", - цитирует главу Кабмина "Украинская правда".

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Через неделю после назначения Шмыгаля в стране объявили локдаун из-за пандемии коронавируса. Страна не была к этому готова.

"Мы начали с 3 тысяч больных, при которых система легла бы. А потом дожили до 10 тыс., 15 тыс. Теперь мы понимаем, что при 32 тысячах больных в день и даже больше медицинская система будет выдерживать с учетом того, что мы увеличим сейчас количество коек с кислородом. И можем их увеличивать еще достаточно много ", - говорил премьер в декабре прошлого года в интервью "УП".

Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют - 52%, треть не слышали о таком. Это данные исследования социологической группы "Рейтинг".

Новым испытанием для правительства стала вакцинация. Украина была 95 страной, которая начала делать прививки от коронавируса. Процесс стартовал 24 февраля. По словам Шмыгаля, все желающие смогут получить вакцину до конца этого года.

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4 февраля 2020 Денис Шмыгаль стал министром развития общин и территорий в правительстве Алексея Гончарука. За месяц Кабмин отправили в отставку. Из команды Гончарука в новом правительстве остались глава МВД Арсен Аваков, руководитель Минюста Денис Малюська и министр инфраструктуры Владислав Криклий, и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Дата
04
марта

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

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