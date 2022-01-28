Резников рассказал о ситуации с российским врагом у границ

Украина в постоянном контакте с международными партнерами, сказал министр. Фото: Министерство обороны

На сегодняшний день не наблюдается никаких явлений или действий военного характера со стороны РФ на границах.

Об этом заявил министр обороны Александр Резников в Верховной Раде в пятницу, сообщает Gazeta.ua.

"Какие (действия) бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года перед Пасхой.

Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси. Это интенсивность гибридных мер, в первую очередь информационных, а также их влияние на макроэкономическую ситуацию", - сказал Резников.

Украина находится в постоянном контакте с международными партнерами.

"Мы обладаем всей полнотой информации и в некоторых моментах уточняем данные наших иностранных коллег.

Кто-то указывает цифры о присутствии российских войск на расстоянии до 200 километров от государственной границы Украины, а кто-то - до 400. Мы используем данные по зоне до 200, потому что они более точно отражают тенденции", - рассказал.

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