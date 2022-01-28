Еврокомиссия не исключает остановку "Северного потока-2" и отключение России от SWIFT

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Евросоюз обсуждает санкции, включая исключение России из системы SWIFT и остановку "Северного потока-2", если РФ вторгнется в Украину.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует CNN.

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"Когда речь идет о санкциях, включая убийство обсуждаемого трубопровода "Северный поток-2" и исключение России из SWIFT, сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру, - если Москва вторгнется в Украину, со стола ничего не убрано (ничего не снято с обсуждения - ред)", - сказала она.

"Я хочу быть предельно ясной - ничего не убрано из обсуждения", - добавила фон дер Ляйен.

Президент ЕК заметила, что "комиссия отвечает за разработку, формирование и разработку санкций", указав на то, что "Россия зависит от торговли с Европейским союзом, а ЕС обладает значительным экономическим рычагом".

В то же время, Администрация США продолжает проводить консультации с немецкой стороной относительно того, что в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины проект "Северный поток-2" не будет иметь будущего.

Об этом на брифинге сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Что касается Северного потока – мы продолжаем очень мощные и четкие консультации с нашими немецкими союзниками", – проинформировала Нуланд.

"Если Россия вторгнется в Украину, так или иначе (работа – ред.) "Северный поток-2" не будет продвигаться дальше", добавила она.

"Северный поток – 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Протяженностью 1234 км. В декабре 2019 года строительные работы были остановлены из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020-го. 13 января в сенате США отклонили законопроект о введении новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".