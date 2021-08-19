Газ для украинцев подорожает после запуска "Северного потока-2"

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" планируют завершить 23 августа. Фото: Reuters.

Украина использует время до запуска газопровода "Северный поток-2" для защиты своих интересов и экономической безопасности. Однако, когда трубу запустят, цены на газ для украинских потребителей подскочат.

"Одно дело - построить газопровод, а другое - запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международных энергетических стандартов. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов", сказал президент Владимир Зеленский в интервью журналистам Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета".

От запуска трубы Украина многое теряет, отметил президент. В частности, около 2 млрд долларов в год от прекращения транзита через свою территорию. Также могут вырасти цены на газ для украинских потребителей, поскольку украинской трубой будет транспортироваться меньше топлива.

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"Северный поток-2" - это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты, - подытожил Зеленский.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" планируют завершить 23 августа. Газ из России пойдет в Европу. Будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию. "Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020-го.