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пятница, 28 января 2022 03:30

Сенатор сообщил, когда рассмотрят введение новых санкций против России

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Сенатор сообщил, когда рассмотрят введение новых санкций против России
В Белом доме готовят санкции для высшего российского руководства. Фото: 24 канал

Законопроект о введении санкций против РФ планируется внести на голосование Сената на следующей неделе.

Об этом сообщил сенатор-демократ Крис Кунс, пишет The New York Times.

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Также документ посвящен укреплению военной и экономической поддержки Украины со стороны США.

"Это возможность для нас, чтобы вместе принять сильный двухпартийный пакет санкций и послать безоговорочный сигнал поддержки Украины", — заявил Кунс.

Партийные лидеры республиканцев имеют более агрессивную позицию и призывают президента к введению немедленных санкций в отношении экспорта российских энергоносителей и увеличению помощи украинским военным, но у республиканцев есть крыло, "верное пророссийским настроениям Дональда Трампа".

При этом сенатор-демократ Крис Мерфи ранее заявлял, что "вернувшиеся из Украины сенаторы три дня работали над новым жестким законопроектом, предусматривающим широкие санкции против России".

27 января в Белом доме подтвердили, что готовят санкции для высшего российского руководства.

Администрация США в случае нового нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам России.

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