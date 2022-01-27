Доллар дорожает, евро – девальвирует. Нацбанк установил курс перед выходными

Официальный курс евро достиг недельного максимума в четверг и пошел на понижение. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 27 января, на уровне 28,80 грн/долл.

В среду гривна подешевела на 19 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 32,48 грн/евро, то есть гривна подорожала на 14 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в четверг котировки гривны к доллару установились на уровне 28,95-28,97, к евро - на уровне 32,28-32,30, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,8206 38,08 / 39,00 38,10 / 38,85 злотый 7,0927 6,90 / 7,10 6,96 / 7,10 10 российских рублей 3,7148 3,49 / 3,70 3,58 / 3,67 швейцарский франк 31,138 30,10 / 31,50 30,90 / 31,50

На 27 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,80 грн/долл., евро – 32,48 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.