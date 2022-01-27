Доллар дорожает, евро – девальвирует. Нацбанк установил курс перед выходными

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 27 января, на уровне 28,80 грн/долл.
В среду гривна подешевела на 19 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 32,48 грн/евро, то есть гривна подорожала на 14 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в четверг котировки гривны к доллару установились на уровне 28,95-28,97, к евро - на уровне 32,28-32,30, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,8206
|38,08 / 39,00
|38,10 / 38,85
|злотый
|7,0927
|6,90 / 7,10
|6,96 / 7,10
|10 российских рублей
|3,7148
|3,49 / 3,70
|3,58 / 3,67
|швейцарский франк
|31,138
|30,10 / 31,50
|30,90 / 31,50
На 27 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,80 грн/долл., евро – 32,48 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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