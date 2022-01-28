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пятница, 28 января 2022 09:32

Спецтема: Враг возле украинской границы

Кравчук заявил о "больной голове" в России

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Кравчук заявил о &quot;больной голове&quot; в России
Кравчук прокомментировал возможный новый виток агрессии РФ.

Первый президент Леонид Кравчук впервые выступил публично после операции.

Его письмо процитировал Дмитрий Гордон в эфире своего ток-шоу в четверг вечером.

"Любой мой народ Украины! С тревогой и щемящем сердцем я слежу за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину.

В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю", - написал Кравчук.

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"Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет преступный план захвата Украины, пусть знают: никто никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!", - заявил первый президент.

10 января Леониду Макаровичу исполнилось 88 лет.

В августе 2020-го президент Владимир Зеленский ввел Кравчука в состав делегации Украины для участия в ТКГ и назначил его главой делегации.

Летом прошлого года первый президент находился в реанимации после операции на сердце.

Состояние здоровья Кравчука улучшилось, сообщали СМИ.

Сейчас украинскую делегацию в ТКГ возглавляет народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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