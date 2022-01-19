Ryanair открывает 13 новых рейсов из Украины на летний сезон

Ранее авиакомпания отменила ряд рейсов из Украины на февраль. Фото: amazingukraine.pro

Лоукост авиаперевозчик Ryanair вводит новые рейсы в весенне-летний период из разных городов Украины.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня в Телеграмм-канале авиакомпании.

Данные рейсы в основном начнут выполняться с конца марта.

В частности, из Киева можно будет улететь в Брюссель (с 27 марта), в Корфу (Греция, с 7 июня), в Стокгольм (с 29 марта), из Львова – в Барселону (Испания, с 27 марта), Брюссель ( с 27 марта), Гданьск (Польша, с 27 марта), Загреб (с 27 марта), Нюрнберг (Германия, с 30 марта), Стокгольм (с 27 марта), из Одессы – в Брюссель (с 27 марта), Венецию ( Италия, с 27 марта), Лондон (с 27 марта), из Херсона – в Варшаву (с 28 марта).

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Ранее Ryanair сообщала, что с 1 по 28 февраля полностью прекратит выполнять рейсы из Львова в Бари (Италия), Братиславу (Словакия), Палермо и Турин (Италия). Также отменены рейсы из Киева в Быдгощ (Польша), из Херсона в Вену и Краков (Польша).

В январе украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, совершающая внутренние перелеты по Украине, заявила о временном прекращении рейсов в связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания самолетов. Возобновить полеты компания планирует с 15 марта 2022 года. Air Ocean Airlines осуществляет рейсы во Львов, Запорожье и Харьков.