Украинский авиаперевозчик прекратил полеты

Полеты должны быть возобновлены с середины марта. Фото: Air Ocean Airlines

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, совершающая внутренние перелеты по Украине, заявила о временном прекращении рейсов.

Об этом сообщил сайт компании.

"В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время самолетов авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением начиная с 15 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

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Средства за приобретенный билет обещают вернуть. Air Ocean Airlines осуществляет рейсы во Львов, Запорожье и Харьков.

Компания работает с ноября прошлого года. Она имеет два самолета Ан-148-100Е отечественной разработки. В течение следующих шести месяцев их должно быть шесть. Основным аэропортом является Жуляны.

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp планирует запустить прямые рейсы в Австрию, Испанию и Грецию из Львова, Харькова и Запорожья. Обновленная полетная программа заработает с весны 2022 года.