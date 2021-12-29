Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года

Экономика Украины медленно приходит в себя после коронакризиса. Фото: trans.info

В 2021 году экономика Украины постепенно приходила в себя после коронакризиса. Нацбанк прогнозирует рост до 3,1%, а на 2022 год закладывает 3,8%. Инфляция составляет более 10%, а в следующем году планируется снижение до 5%. Среди самых больших рисков экономисты называют рост цен на энергоносители и военную угрозу со стороны России.

Gazeta.ua вспомнила, чем запомнился украинцам уходящий год.

Запуск рынка земли

1 июля официально стартовал рынок сельскохозяйственной земли. Покупать ее до 2024 года могут только физические лица-граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон запрещает покупать землю иностранцам.

К концу декабря зарегистрировали более 72,4 тыс. земельных соглашений, продано около 185 тыс. га при средней цене около 1 тыс. долл./га.

Газ дороже золота

Газовая атака России на Европу ударила и по Украине. Еще в начале июля на европейском рынке зафиксировали 13-летний рекорд цен на газ, поскольку запасы голубого топлива в хранилищах упали из-за холодной весны, а российский "Газпром" отказался увеличить поставки.

В результате "Нафтогаз Украины" не закупил достаточное количество газа для отопительного сезона. На его начало в подземных хранилищах было 18,8 млрд куб. м газа — почти на треть меньше, чем в прошлом.

К середине сентября цены на спотовом рынке в Европе достигли $900 и с тех пор только росли. На 22 декабря они превысили отметку в $2100 за 1 тыс. кубометров.

Цены на украинском рынке также выросли, потому что привязаны к европейскому, поскольку Украина зависима от импорта. Газоснабжающая компания "Нафтогаз трейдинг" выставила на бирже газ для поставки в декабре по стартовой цене 59 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

Из-за роста цен на газ украинская экономика понесла существенные потери. Некоторые отрасли оказались под угрозой остановки. Например, почти прекратили деятельность тепличных хозяйств.

Россия достроила "Северный поток-2"

В сентябре Россия объявила, что вторая нитка газопровода "Северный поток-2" уже достроена и готова к запуску. Мол, осталось "уладить формальности". Однако Берлин еще не дал согласия на запуск. Газопровод заработает не раньше весны 2022-го. Москва продолжает шантажировать Европу, ограничивая поставки газа.

"Газпром" построил "Северный поток-2, чтобы сократить транзит через Украину. Потери от его запуска Киев оценивает в $1,5 млрд в год. Москва обязалась прокачивать по украинской газотранспортной системе по 40 млрд куб. м газа в 2021-24 годах, согласно контракту 2019 года.

В июле США и Германия официально договорились, что проект СП-2 будет завершен. США отказались от санкций против компании Nord Stream 2 AG, владеющей газопроводом. Санкции уже не имеют смысла на этом этапе, заявил президент США Джо Байден. Германия же пообещала помочь развитию энергетики Украины. Обе стороны также обязались принять меры против России, если она попытается лишить Украину газового транзита.

Тарифы для населения сдержали

С 1 мая всех потребителей газа перевели на годовые контракты по фиксированной цене, чтобы сдержать подорожание энергоносителей для населения. Она составила от 7,88 до 13,5 грн за кубометр в зависимости от региона. Эти цены будут действовать до 30 апреля 2022-го, а после этой даты Украина обещала Международному валютному фонду ввести рыночные, которые будут включать все расходы компаний, поставляющих газ населению.

С 1 октября для украинцев, потребляющих менее 250 кВт-ч электроэнергии в месяц, тариф снизили до 1,44 грн за кВт-час. Для потребляющих 250 кВт-ч и более оставили на уровне 1,68 грн. Снижение коснется 80% семей, прогнозировал министр энергетики Герман Галущенко.

Налоговая амнистия

С 1 сентября стартовало добровольное декларирование доходов украинцами. "Налоговая амнистия" продлится до 1 сентября 2022 года. Население может добровольно задекларировать доходы, с которых ранее не были уплачены налоги. Речь идет о деньгах в сумме более 400 тыс. грн, квартирах площадью более 120 кв. м, домах свыше 240 кв. м, автомобилях стоимостью более 400 тыс. грн.

5% нужно заплатить с активов, находящихся на территории Украины, 7% - для зарубежных. Уплату налогов можно рассрочить, но тогда ставка будет выше.

К концу декабря украинцы задекларировали более 1 млрд грн.

Новые цифровые возможности

Украина первой в мире в 2021 году запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к пластиковым и бумажным. Соответствующий закон вступил в силу 23 августа. Е-паспорта действуют только на территории Украины. Но государственные структуры не вправе отказать гражданину в услугах и требовать бумажных аналогов документов.

"Дия" запустила 12 новых услуг: назначение и перерасчет пенсии, оформление субсидии, автоматическая регистрация ФЛП, смена места регистрации онлайн. Всего на портале доступно 72 услуги, а в приложении — 9 услуг и 15 цифровых документов. В 2022 году Минцифры обещает запуск услуг для водителей и по оплате коммуналки. Также готовит проекты е-акциз, е-нотариат, e-health. С запуском Дия.City правительство планирует упростить налоговый режим для ИT-бизнеса. Это приведет к росту доходов в индустрии с $6 млрд до $16,5–17 млрд в год, прогнозирует.

Большая приватизация провалена

В госбюджете на текущий году поступления от приватизации планировали в объеме 12 млрд грн. Вместо этого получили около 3 млрд грн, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля. Из семи крупных объектов продали только столичный завод "Большевик" – за 1,4 млрд грн.

Так и не провели конкурс по приватизации Объединенной горно-химической компании, одного из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Правительство не предоставило потенциальным покупателям гарантии защиты их инвестиций.

Также не приватизировали последнюю государственную энергогенерирующую компанию "Центрэнерго" и мелкие пакеты акций облэнерго, Одесский припортовый завод, "Президент-отель", угольную компанию "Краснолиманская" и "Электротяжмаш".

Рекордный урожай

В этом году Украина собрала максимальный в своей истории урожай: зерновых и зернобобовых – более 84 млн т, масличных культур – 22,6 млн т.

За 11 месяцев года экспорт агропродовольственной продукции составил $24,4 млрд – больше, чем за весь 2020 год.

При этом запасы зерна находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования пополнения, заявило Государственное агентство резерва Украины.

Несмотря на рекордный урожай, хлеб в Украине будет дорожать. Среди причин эксперты называют дефицит качественной муки, удорожание энергоносителей и логистику.

Безумные расходы на "Большое строительство"

По инициативе президента Владимира Зеленского по ремонту и обновлению дорог в этом году потратили около 130 млрд грн. В 2020-м на "Большое строительство" ушло 115,7 млрд грн, 41 млрд грн – в позапрошлом году.

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Кроме того, правительство выплатило в этом году почти 15 млрд грн процентов за кредиты на строительство. В следующем году отдаст еще 16 млрд грн.

Хищение средств на "Большом строительстве" достигает 30%, рассказывал в интервью Gazeta.ua Юрий Николов, соучредитель издания "Наши деньги".

"Вовина тысяча"

19 декабря правительство запустило программу по выплате по 1 тыс. грн всем украинцам, получившим полный курс вакцинации от Covid-19. Деньги перечисляются на виртуальные карты банков, их можно потратить на услуги в трех сферах – культура, путешествия и спорт. Обещают добавить и покупку лекарств.

В первые дни действия программы заявки на "Вовину тысячу" подали 4,5 млн украинцев, более 2,3 млн уже получили. Чаще всего деньги тратили на книги, билеты в кино и железнодорожные.

У государства теперь есть авиакомпания

В ноябре президент Зеленский объявил о создании государственной авиационной компании. Должны выполнять полеты между регионами, чтобы улучшить транспортное сообщение в стране. Планировали комплектовать компанию самолетами отечественного производства и таким образом загрузить работой госконцерн "Антонов". Однако был подписан меморандум с французской компанией Airbus.

Власти также анонсировали масштабную реконструкцию аэропортов. Рассчитывают, что пассажиропоток на внутренних рейсах к 2025 году вырастет до 4 млн в год. В то же время, в 2019 году на внутренних рейсах было перевезено 1,2 млн пассажиров, в 2020 году – только 0,5 млн.

Деньги от МВФ

В ноябре Украина получила около $700 млн от Международного валютного фонда. Это второй транш по программе сотрудничества на $5 млрд, утвержденной в июне прошлого года - тогда же поступило $2,1 млрд.

В общей сложности программу планировали четырежды пересмотреть, оценить выполнение Киевом обещаний и после этого выделять средства. Но график сорвали и финансирование приостановили, поскольку Украина не выполняла обязательств.

Перед вторым траншем руководство страны обязалось назначить до конца ноября руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Условие не выполнили.

Также в августе Украина получила от МВФ $2,7 млрд в рамках распределения Фондом $650 млрд между странами для поддержки экономики после пандемии. Эти деньги поступили без всяких условий. Но Украина обещала сберечь их часть как буфер против будущих рисков. Однако, по состоянию на середину декабря, Минфин использовал практически все деньги.