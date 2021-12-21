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вторник, 21 декабря 2021 19:23

В Европе цена газа дважды за день побила исторический рекорд

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В Европе цена газа дважды за день побила исторический рекорд
Цена газа в Европе превысила отметку в $2100 за тысячу кубометров. Фото: epravda.com.ua

Цена на природный газ в Европе побила исторический рекорд второй раз за сегодня.

По состоянию на 16:30 вторника, она превысила отметку в $2100 за тысячу кубометров, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Утром цена январского фьючерса TTF на бирже ICE Futures также установила рекорд - $2035.

Рост цены на газ 21 декабря был спровоцирован информацией об остановке и развороте в реверс трансконтинентального газопровода Ямал-Европа, а также падении ветрогенерации в регионе. Перед этим Газпром снизил подачу газа, несмотря на приближение нового похолодания.

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Кроме того, по состоянию на 16:30 по киевскому времени стоимость нефти поднялась на 23,5% по сравнению с предыдущим днем и достигла $2120 за тысячу кубометров.

Предыдущий исторический рекорд биржевых цен на газ в Европе был установлен в октябре, когда тысячу кубометров продавали более чем за $1900.

Утром цена газа в Европе достигла отметки в $2035/тыс. куб. м. Цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем ​​21 декабря стала абсолютным рекордом за всю историю торгов.

В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре – $1311 за 1 тыс. куб. С начала года среднее значение контракта достигло $537.

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Дата
21
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