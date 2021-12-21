Цена на газ в Европе достигла рекордного показателя

Цена газа в Европе достигла отметки в $2035/тыс. куб.м. Фото: Pexels

Нынешняя цена газа в Европе достигла отметки в $2035/тыс. куб.м.

Это произошло на фоне информации об остановке и развороте в реверс трансконтинентального газопровода Ямал-Европа и падении ветрогенерации в регионе, передает НВ.

Цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем ​​21 декабря достигла отметки в $2035 за 1 тыс. куб.м. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов.

В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре – $1311 за 1 тыс. куб. С начала года среднее значение контракта достигло $537.

Обновленный прогноз погоды обещает на этой и следующей неделе в Европе несколько дней сильных морозов. На Западе значительно снизилось производство электроэнергии из возобновляемых источников.

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Уровень запасов газа в подземных хранилищах в Европе достиг 59,57% от их максимальной емкости. Это ниже среднего значения за последние пять лет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что украинцы будут "с теплом и светом". Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь. По его словам, за последние две-три недели запасы угля на складах возросли на 100 тыс. тонн.