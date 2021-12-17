Читающая нация: украинцы начали получать "Вовину тысячу" и "положили" пару книжных сайтов

Началась раздача "вовиной тысячи". Фото: ТСН

Несколько украинских банков уже начали начислять 1000 гривен на карты, открытые в рамках программы "eПоддержка".

"Первый день выплат и трат показал, что украинцы – читающая нация", сообщил в телеграмме министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов – написал он.

Старт программы обещали на 20 – 21 декабря. Однако уже 16 числа банки начали перечислять украинцам обещанную главой государства тысячу гривен за вакцинацию.

В "Монобанке" заявили, что раздали 430 миллионов гривень за четыре часа.

"Если бы мне кто-то сказал три года назад, что с государством можно взаимодействовать так, я бы посоветовал хорошего психиатра. Браво!!!", написал руководитель банка Олег Гороховский.

Эти деньги главным образом должны пойти на поддержку пострадавшего от пандемии бизнеса. То есть потратить их можно только на ограниченный перечень товаров и услуг.

Условия получения тысячи за вакцинацию:

Возраст от 18 лет и полный курс прививки против коронавируса.

Регистрация в приложении "Дия" и сгенерированный там сертификат.

Заявка на получение выплат (оформить до 29 декабря).

И открытая карта в банке по программе "еПоддержка".

Потратить эти деньги можно на:

Культуру (книги, кино, театр, концерты).

Спорт (спортивные клубы, фитнес и так далее).

Транспорт (Укрзализныця, внутренние авиарейсы).

Впоследствии будет возможность купить лекарства за эти 1000 гривен, но только для людей старше 60 лет.

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Вакцинированные двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы начнут получать премиальную выплату в размере 1000 грн. на банковские карты уже с понедельника, 20 декабря.