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понедельник, 23 августа 2021 15:56

Электронные паспорта в Украине приравняли к обычным: где их можно использовать

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Электронные паспорта в Украине приравняли к обычным: где их можно использовать
Закон вступил в силу 23 августа. Фото: president.gov.ua

В Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным.

Э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу обязаны принимать все без исключения поставщики услуг в Украине - государственные и частные, передает Офис президента.

"Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов", - отметили в ОП.

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Э-паспорта доступны только тем украинском, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, она будет иметь на это право.

Законопроект, который приравнивает е-паспорта в бумажных, Верховная Рада приняла 30 марта 2021. За проголосовали 302 нардепа.

15 апреля Президент Зеленский подписал закон о легализации электронных паспортов.

Документ на законодательном уровне устанавливает использования электронного паспорта для подтверждения личности по требованию правоохранителей, для поездок в пределах Украины и за рубежом самолетом или поездом, во время финансовых операций, получения различных услуг и тому подобное.

Воспользоваться электронным паспортом могут владельцы ID-карточек или иностранных биометрических паспортов.

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Дата
23
августа

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