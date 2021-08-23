Электронные паспорта в Украине приравняли к обычным: где их можно использовать

Закон вступил в силу 23 августа. Фото: president.gov.ua

В Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным.

Э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу обязаны принимать все без исключения поставщики услуг в Украине - государственные и частные, передает Офис президента.

"Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов", - отметили в ОП.

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Э-паспорта доступны только тем украинском, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, она будет иметь на это право.

Законопроект, который приравнивает е-паспорта в бумажных, Верховная Рада приняла 30 марта 2021. За проголосовали 302 нардепа. 15 апреля Президент Зеленский подписал закон о легализации электронных паспортов. Документ на законодательном уровне устанавливает использования электронного паспорта для подтверждения личности по требованию правоохранителей, для поездок в пределах Украины и за рубежом самолетом или поездом, во время финансовых операций, получения различных услуг и тому подобное. Воспользоваться электронным паспортом могут владельцы ID-карточек или иностранных биометрических паспортов.