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среда, 08 декабря 2021 08:00

Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год

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Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Верховная Рада приняла государственный бюджет-2022. Фото: pmg.ua

Верховная Рада 2 декабря приняла государственный бюджет на 2022 год. "За" проголосовали 268 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" отдала всего 215 голосов, группы "Партия "За будущее" - 21, "Доверие" - 19, "Голос" - 1, внефракционные - 10. Экономисты называют бюджет достаточно реалистичным. Однако говорят о рисках, касающихся слишком оптимистических планов правительства по темпам заимствований.

После доработки документа ко второму чтению доходы бюджета увеличили на 4,3% или 54,7 млрд грн. Расходы выросли на 55,7 млрд – 3,9%. Таким образом, доходы госбюджета составят 1,322 трлн грн, расходы – 1,498 трлн грн. Дефицит удерживается на граничном уровне до 3,5% валового внутреннего продукта. Дофинансирование госбюджета предусмотрено на уровне 188,8 млрд. грн.

На начало 2022 г. минимальная заработная плата будет оставаться на уровне 6500 грн в месяц; в октябре вырастет на 3% – до 6700 грн/мес.

Правительство заложило в бюджет годовую инфляцию на уровне 6,2%. прогноз роста ВВП на уровне 3,8% – до 5 368,7 млрд грн. Средний курс гривны заложен на уровне 28,6 грн/долл., в конце года – 28,7 грн/долл.

Прожиточный минимум на 1 января составит 2393 грн. В январе, июле и декабре его повысят, и к концу следующего года он вырастет до 2589 грн.

На что потратят больше всего

На безопасность и оборону правительство выделит 286,6 млрд грн или более 5% ВВП, как того требует закон. На эту сферу уйдет больше всего средств. В частности, на финансирование Министерства внутренних дел, которому также подчинены пограничники и Нацгвардия, предусмотрено около 100 млрд грн, что примерно равняется финансированию 2021 года. Армия получит 133,5 млрд. грн.

Традиционно одной из самых больших статей расходов остается сумма на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда. В 2022 году она достигнет более 200 млрд грн.

Расходы на здравоохранение – 194 млрд грн. При этом правительство планирует повысить зарплаты врачам до 20 тыс. грн, другому медицинскому персоналу – до 13,5 тыс. грн.

Расходы на программу медгарантий составят 157 млрд. грн. Они не дотягивают до закрепленных законом минимальных 5% от ВВП.

На вакцинацию населения от коронавируса выделят 2,6 млрд грн, как и в нынешнем году.

Откуда брать деньги

Налоговые поступления увеличили ко второму чтению в общей сложности более чем на 60 млрд грн.

В следующем году правительство планирует получить около 160 млрд грн от налогообложения доходов предприятий. Эта статья ко второму чтению бюджета выросла более чем на 20 млрд грн.

Кроме того, на 24 млрд грн по сравнению с первым чтением выросли и рентные платежи за пользование недрами, ожидается, что они составят более 70 млрд грн.

От налога на добавленную стоимость от импортируемых в Украину товаров в бюджет должно поступить более 400 млрд грн. Почти 180 млрд грн – от товаров украинского производства.

Налог на доходы физических лиц должен обеспечить около 150 млрд грн доходов. Ко второму чтению часть его решили перераспределять через местные бюджеты на покрытие разницы с рыночным уровнем тарифов на тепло.

Акцизные сборы дадут бюджету еще более 150 млрд грн средств.

Плановые доходы от лицензирования азартных игр и лотерей по сравнению с 2021 годом сократили в шесть раз – с 7,4 млрд грн до 1,2 млрд грн. Когда летом в позапрошлом году в стране легализовали игорный бизнес, законодатели говорили о ежегодных поступлениях около 7 млрд грн. Однако уже через год депутаты предложили существенно снизить налогообложение и лицензирование азартных игр.

Доходы от приватизации в бюджете на следующий год запланированы вдвое меньше, чем в этом. Планируется получить 4 млрд грн. В этом году при плане от приватизации в 8 млрд грн получить удалось около 2 млрд грн.

Слабые стороны сметы. Что говорят экономисты

Исходя из макропоказателей, бюджет-2022 сложно назвать оптимистичным, говорит Gazeta.ua первый заместитель председателя комитета парламента по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"Амбициозных показателей в бюджет правительство не заложило. Если оно считает рост экономики на 4% нормальными темпами, то и дальше не будет впечатлять результатами. То же самое касается и валютного курса. Есть проблемы с реалистичностью бюджета. Ко второму чтению добавили 55 млрд доходов – цифры "с потолка", никак не обоснованы. Так что может быть проблема с этой "математикой" и ее исполнением", - говорит нардеп.

И называет традиционные риски для сметы государства.

"Вероятных проблем с бюджетом будет три. Первая – это недопоступление налоговых платежей. Очень оптимистичные планы заложили в бюджете. Вторая – возможное недофинансирование заимствований. В этом году привлекли кредитов всего на 80% от плана. Третья – это макроэкономическая нестабильность, если Нацбанк не сможет контролировать инфляцию или правительство будет мешать ему это делать", - говорит Железняк.

Наибольшим риском для бюджета-2022 назвала объем запланированных правительством заимствований руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарина Марчак.

"Рискованными являются попытки правительства максимально профинансировать дефицит бюджета в следующем году за счет долговых заимствований. Планируют привлечь 571 млрд грн. И около 80% этих средств – на внутреннем рынке. Это на 150 млрд грн меньше, чем планировали в этом году. Но все равно это амбициозная сумма. Потому что за 10 месяцев 2021-го правительство смогло одолжить лишь 432 млрд грн, - говорит Марчак.

Сейчас среднемесячный объем заимствований на внутреннем рынке Украины составляет около 28,5 млрд грн, говорит эксперт. Правительству придется каким-то образом довести этот показатель до 35 млрд грн в месяц.

Недостатки планирования

Прожиточный минимум в Украине остается примерно вдвое ниже уровня "абсолютной бедности". В то же время именно он влияет на размер зарплат бюджетникам, пенсий и тому подобное, говорит экономист Борис Кушнирук.

"Один из ключевых фундаментальных показателей – прожиточный минимум. Наш за все годы независимости не имеет ничего общего с реальным. А потому вся социальная политика – бессмысленна", – говорит он.

Показатели дефицита принятого бюджета экономист называет завышенными.

"Как и бюджеты "папередников", этот имеет фундаментальные недостатки. В первую очередь, из-за завышенного дефицита, который не профинансируют. Скорее всего, часть расходов не проведут. Это создает возможность для злоупотреблений", – говорит Кушнирук.

Похоже говорит и депутат Железняк: "Дефицит бюджета меньше по сравнению с годом коронакризиса. Впрочем, 189 млрд – тоже большой. Проблема даже не в том, как государство будет занимать эти средства. А как их будет тратить. Берут деньги под большие проценты, чтобы вложить в дороги и другие популистские идеи власти. Деньги идут не на то, что их приумножит. А долги придется потом возвращать".

В следующем году предельный дефицит может быть ниже 3,5% ВВП, считает Марчак.

"Поступления бюджета могут оказаться выше плановых, а расходы - ниже. Обычно по общему фонду госбюджета по объективным причинам недофинансируется около 3%. Поэтому фактический дефицит, вероятно, будет на уровне 2-3% ВВП", - сказала она.

Дефицит бюджета в 3,5% назвала сдержанным заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко. Однако напомнила о риске скрытого дефицита.

"Государство может прибегнуть к так называемым "квази-фискальным расходам". Когда через выпуск ОВГЗ, облигаций внутренних государственных заимствований, увеличивает уставный капитал госкомпаний или банков или выдает гарантии по кредитам. Это сейчас правительство может делать неограниченно. Действие соответствующих предохранителей в Бюджетном кодексе было приостановлено законом о бюджете", - говорит она.

В 2012-м, 2014-2016-м такой скрытый дефицит превышал формальный, говорит Репко.

"В 2018–2021 годах эти практики ограничили. Но сейчас постепенно аппетит возвращается, особенно на фоне энергетического кризиса, когда государственным компаниям может понадобиться финансовая поддержка", - добавила она.

Оправдаются ли ожидания бизнеса

Поскольку бюджет-2022 разрабатывался на базе трехлетней бюджетной декларации и макропрогноза, известных еще летом, серьезных сюрпризов для бизнеса он не несет, говорит Репко.

"В отличие от принятого "под елку" налогового проекта 5600, существенно изменившего правила игры. До последнего компании не знали, какую версию поддержит Верховная Рада", – напоминает она.

Несколько вырастет минимальная зарплата, а значит – ЕСВ, единый социальный взнос, и другие налоги для бизнеса, говорит Ярослав Железняк. Уменьшать налоговое бремя для предпринимателей власти не собираются, и существенных реформ для бизнеса в следующем году ожидать не приходится, добавляет он.

Верховная Рада 30 ноября приняла так называемый "ресурсный" закон. Рассмотрение важного финансового документа не раз переносили. Проводили длительные консультации. Они касались "самых болезненных вопросов для сверхбольшого бизнеса". Законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений с поправками в Налоговый кодекс предлагал повышение и изменение ставок ряда налогов для бизнеса. Эксперты говорят, что дополнительные расходы предприятия переведут на конечного потребителя.

Автор: Александр Кульбачный
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