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четверг, 21 ноября 2019 14:18

Прожиточный минимум на 2019 год надо пересмотреть - решение суда

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Прожиточный минимум на 2019 год надо пересмотреть - решение суда
С 1 января 2019-го прожиточный минимум установлен на уровне 1853 грн. С 1 июля вырос до 1936 грн. Фото: Depositphotos

Окружной админсуд Киева признал размер прожиточного минимума на 2019 год таким, что не соответствует действительности.

Так, суд завершил рассмотрение дела по иску Станислава Батрина в Кабмин. Признал действия правительства по установлению прожиточного минимума противоправными. Ведь его размер определили без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов и услуг, сообщила пресс-служба суда.

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Окружной админсуд Киева обязал Кабмин установить прожиточный минимум по законам "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях".

С 1 января 2019-го прожиточный минимум установлен на уровне 1853 грн. С 1 июля вырос до 1936 грн. С 1 декабря составит 2027 грн.

С 1 января до 1 июля 2020-го прожиточный минимум останется на уровне показателя декабря 2019-го - 2027 грн, говорится в бюджете на следующий год. С 1 июля 2020-го составит 2118 грн, а 1 декабря 2020-го - 2189 грн.

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